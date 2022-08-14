الخالد: المخالفون.. «ما لهم مكان بينا»

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أعلنت وزارة الداخلية أن القطاعات الأمنية المعنية قامت بحملة واسعة وشاملة على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، أسفرت عن ضبط 394 مخالفاً لقانون الإقامة ومطلوبين، منهم 66 في منطقة الجليب و328 في منطقة المهبولة.



وقالت الوزارة في بيان لها إن الحملة تأتي بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ومتابعة من وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس من أجل التصدي للخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان في منطقتي المهبولة والجليب.



وقال الوزير الخالد خلال إشرافه على الحملة اللي يخالف القانون والتقاليد الإسلامية.. والله ما له مكان.

وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية مستمرة على مختلف مناطق البلاد، خصوصاً على منطقتي الجليب والمهبولة بشكل يومي، وذلك لضبط المخالفين والمطلوبين وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون. ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة، حيث إنها جريمة يعاقب عليها القانون.



وشددت على ضرورة التزام الكفلاء بقانون الاقامة، حيث سيتم عمل منع كفالات (بلوك) على الكفيل، سواء كان شخصاً أو شركة (منع كفالات منع تأشيرات منع التجديد) وتحويل إلى التحقيقات، وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق الإجراءات والشروط المتبعة لقانون الإقامة ومنع العامل المخالف من الدخول إلى البلاد.