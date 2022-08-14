الكويت: تضامن كامل مع السعودية لحماية أمنها

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عواصم - الوكالات: أكدت الكويت ودول خليجية وعربية ومنظمات دولية تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد يطال أمنها وذلك على أثر تفجير مطلوب أمني نفسه وإصابته ثلاثة من رجال الأمن ومقيم.



وأعربت وزارة الخارجية امس عن تضامن الكويت الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانب الأشقاء ودعم كل إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على أمنهم وسلامة شعبهم.

وأشادت الوزارة في بيان لها بجهود الأجهزة الأمنية السعودية في تصديها بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنهم واستقرارهم. وتوجهت إلى الباري -عز وجل- أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.



الى ذلك أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان على دعم دولة الإمارات للإجراءات كافةً التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها مشيدة بـيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية المختصة.

وفي المنامة أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها تأييدها ومساندتها لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.



من جهتها شددت وزارة الخارجية المصرية امس على وقوف القاهرة مع المملكة في مواجهة كل صور الإرهاب والعنف والتطرف.

مُثنيةً على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنياً. وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن المملكة تؤكد وقوفها المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.