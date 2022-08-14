إتاحة أداء العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

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الرياض - الوكالات: قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، إتاحة أداء العمرة للقادمين إلى المملكة بجميع أنواع التأشيرات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنها أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، إمكانية أداء العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة.



وقالت الوزارة: إن «القرار يشمل القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن».

وأشارت إلى أن الحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية يمكنهم تأدية العمرة بكل سهولة ويسر، من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق «اعتمرنا» في أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.



وبيّن أن قرارها يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية مناسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.



وأوضحت أنه يُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين والذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها، وغيرها من الأمور.