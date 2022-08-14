السيسي يجري تعديلاً وزارياً لـ «تطوير الأداء الحكومي»

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أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس عن تعديل حكومي واسع بهدف تطوير الأداء الحكومي. فيما وافق البرلمان المصري، امس على إجراء التعديل الذي طال 13 حقيبة في حكومة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي.



وقال السيسي في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله.



وأضاف أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم. من جهته كشف رئيس مجلس النواب المصري المستشار د.حنفي جبالي، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة التي عقدت امس أسماء الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي. وكانت الأمانة العامة للمجلس دعت الاعضاء إلى عقد جلسة طارئة لنظر أمر عاجل.



ووفقا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.