ملتقى الأجيال يُعزز العمل عبر الأجيال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أمي وأبوي تاج راسي

أخذنا على عاتقنا منذ بادرنا مع مجموعة من الناشطين والمختصين في العمل الاجتماعي والتطوعي والإنساني والخيري، تأسيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وإشهارها وفقاً للقانون، عملنا على تعزيز العمل المؤسسي والاجتماعي، الذي يحمل في مضمونه ومعناه وواقعه الطابع الأهلي والإنساني التطوعي في العديد من المجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كل شرائح وأطياف المجتمع الكويتي بشكل عام وعلى فئة الشباب بشكل خاص.



ومنذ تأسيس الجمعية والمبرة عملنا على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمسابقات تميزت في مواضيعها وتوجهاتها التي تتفق مع توجهات الكويت والقيادة الحكيمة فيها بشأن بر ورعاية وخدمة وتأهيل كبار السن وبر المجتمع والوطن، وجاء هذا التميز نظير الجهود التي يبذلها طاقم العمل في اللجان وفرق العمل المختلفة والتي يكون عمادها من فئة الشباب من ذوي الهمم العالية والأداء الراقي الرفيع جنباً إلى جنب مع أصحاب الخبرة في تلك المجالات، الأمر الذي مكَّن الجمعية والمبرة من الاستمرارية في العمل والتنوع في الفعاليات لمدة زمنية بلغت ستة عشر عاماً على التوالي حتى يومنا هذا.



يحرص مجلس الإدارة عند تنفيذ جميع الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل الجمعية والمبرة على تعزيز دور العمل الشبابي وتطويعه للعمل جنباً إلى جنب مع من يسبقونه بسنوات العمر والخبرة لكي تتحقق معادلة الاستثمار البشري بين الأجيال المختلفة، وإحدى أهم الفعاليات التي نحرص على تنفيذها تتمثل في ملتقى الأجيال الذي تم تنفيذه للسنة الثانية عشرة على التوالي، ويأتي تنظيم الملتقى في كل عام لكي يتلاقى فيه جيل الرعيل الأول من الأجداد والآباء مع جيل الشباب من الأبناء والأحفاد، جميعهم يلتقون في هذه الاحتفالية، وتتنوع الاحتفالية بحضورهم، فيغمرني شعور بالغبطة والسعادة لتجمع تلك الأجيال في هذا الملتقى الرائع،



فالحاضرون من جيل الأجداد هم مجموعة من إدارة رعاية المسنين ممن يتلقون الرعاية من قبل وزارة الشؤون، وكبار السن من رواد المقاهي الشعبية، ومن جهة أخرى نرى مشاركة متميزة من جيل الشباب في رابطة الحرف والمهن وأغلبهم من جيل الوسط أو جيل الشباب الذين يتعلمون هذه الصنعة، ثم ننظر إلى جيل الأحفاد فنرى الأطفال والصبية الذين يسعدون بلقاء الآباء والأجداد ويشاركونهم فرحتهم في الحفل بكل محبة ومودة وسعادة، حيث نهدف لتعزيز دور كبار السن في المجتمع وتشجيع ودعم الشباب العاملين معهم لتحقيق الأهداف الأساسية للدولة لرعاية وتأهيل المسنين، من خلال التوسع في إشراك كل أطياف وشرائح المجتمع والمجموعات التطوعية لتنفيذ فعاليات هذا الملتقى، كما تم التركيز على عمل وتنظيم برامج توعية للمجتمع بالتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وعدد من جمعيات النفع العام في الكويت لتحقيق المفهوم الشامل للتنمية.



أتوجه بالشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم؛ على ما يولونه من اهتمام عظيم بكل شرائح المجتمع ومكوناته من مختلف الأجيال، كما أن تخصيص قطاع كامل يهتم بشؤون الشباب في الديوان الأميري وتكليف معالي الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح المستشار في الديوان الأميري بمسئولية هذا الجهاز والقطاع يعكس ويؤكد الرغبة السامية لسمو الأمير على اهتمامه بالشباب، كما يأتي الدور الحكومي في تخصيص وزارة للشباب لتتفق مكونات وركائز الكويت مع التوجهات العالمية والدولية وتوجهات هيئة الأمم المتحدة في تعزيز دور الأجيال في تحقيق التنمية المستدامة.

