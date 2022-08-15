اليوم العالمي للشباب.. تضامن بين الأجيال وخلق عالم لجميع الأعمار

أمي وأبوي تاج راسي

تحتفل هيئة الأمم المتحدة في الثاني عشر من شهر أغسطس باليوم العالمي للشباب، هذه الفعالية التي تم تدشينها وإطلاق فكرتها قبل اثنين وعشرين عامًا من اليوم، بهدف تذكير العالم بدور الشباب والتزامات الدول تجاههم باعتبارهم عماد الأمم وأساس مشروعاتها الثقافية والاجتماعية، فضلاً عن كونهم الفئة الأكثر احتياجًا للاهتمام لحساسية المرحلة التي يعيشونها المليئة بالطاقة، التي لو أحسن استغلالها لساهمت في نهضة الأمم، كما يطلق على اليوم العالمي للشباب اسم آخر في بعض الأحيان، كاليوم الدولي للشباب، وقد تم إطلاق هذه التسميات في الأساس للتوعية من قبل الأمم المتحدة، في 12 أغسطس من عام 2000، والغرض من هذا اليوم هو لفت الانتباه إلى مجموعة معينة من القضايا الثقافية والقانونية المحيطة بالديموقراطية المهددة بالانقراض،. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 تاريخ 12 أغسطس يومًا دوليًا للشباب ليكون بمنزلة احتفاء سنوي بدور الشابات والشبان باعتبارهم شركاء أساسيين في التغيير، وكذلك ليكون بمنزلة فرصة لإذكاء الوعي بالتحديات والمشاكل التي تواجه شباب العالم بأسره.



ووفقا لمنظمة اليونسكو يعيش في العالم اليوم ما يقارب 1?8 مليار شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاماً، وهو أكبر عدد وصل إليه عدد الشباب في العالم على الإطلاق، كما يعيش واحد من بين كل 10 أطفال في العالم في مناطق النزاع، وهناك 24 مليون طفل منهم غير ملتحقين بالمدارس، وقد أدّت حالة عدم الاستقرار السياسي والتحديات التي تشوب سوق العمل ومحدودية المشاركة في الحياة السياسية والمدنية إلى زيادة عزلة الشباب في المجتمعات.



التضامن بين الأجيال



يؤكد موضوع و شعار يوم الشباب الدولي لعام 2022م على التضامن بين الأجيال: خلق عالم لجميع الأعمار، بهدف إيصال رسالة مفادها أن هناك حاجة للعمل عبر الأجيال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتجنب ألا يتخلف أي فرد عن ذلك الركب، كما يُراد من هذه المناسبة كذلك إذكاء الوعي ببعض المعيقات التي تحول دون التضامن بين الأجيال، لا سيما التمييز ضد كبار السن، مما يؤثر بالتالي في فئتي الشباب وفي كبار السن، فضلا عن آثاره الضارة على المجتمع ككل، والشيخوخة هي قضية معقدة وغالبًا مهملة في الجوانب المتعلقة بالصحة وبحقوق الإنسان وبالتنمية، فضلا عن أن لها تأثيرا في كل من السكان من فئتي الأكبر سنًا والشباب في جميع أنحاء العالم.



الشباب حقائق وأرقام



من خلال الموقع الرسمي لهيئة لأمم المتحدة تم توضيح العديد من الحقائق والكشف عن أحدث الأرقام الخاصة بالشباب في يومهم الدولي، والتي تؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتمكين الشباب من قبل جميع دول العالم حتى تتحقق التنمية الشاملة مفهوماً وتنفيذاً، ومن أبرز الحقائق والأرقام:

? يبلغ نصف عدد سكان الأرض من العمر 30 عاماً أو أقل.

? من المتوقع أن تصل نسبة من هم أقل من 30 عاما إلى 57% في نهاية عام 2030.

? يظهر استطلاع تم إجراؤه بأن 67% من الناس يؤمنون بمستقبل أفضل، وأن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً الأكثر تفاؤلاً.

أهداف اليوم الدولي للشباب

يتم من خلال الاحتفال بيوم الشباب الدولي في كل عام التركيز على ما تحقق من إنجازات لكل شاب سواء كان في مجالات التعليم أو الصحة أو الاقتصاد. في العالم يوجد 1.8 مليار شاب أعمارهم تتراوح بين 12 إلى 24 عاماً. فيوجد منهم من يعاني من صراعات، والبعض الآخر يواجه مشكلة عدم الذهاب إلى المدارس، كما أن الشباب يحتاجون دائماً لتوفير مساحة شخصية لهم ولإمكاناتهم، كما أن الشباب يتطلعون دائماً للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تتعلق باحتياجاتهم الخاصة على سبيل المثال، بل يناضلون لكي يكون لهم تواجد ومشاركة فعالة عند اتخاذ القرارات الخاصة بهم وبقضاياهم، ويعملون على الحفاظ على كرامتهم وأيضاً على سلامتهم. كما أن الشباب يطالبون دائماً بتوفير أماكن عامة لممارسة وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية من جهة، وإشراكهم كأفراد المجتمع المدني للعمل جنباً إلى جنب مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات التخطيط والتنمية.



كما أكدت هيئة الأمم المتحدة في هذه المناسبة بأن الهدف ليس لتوفير فرصة لمجرد تسليط الضوء على الاحتفال بالإنجازات السابقة فحسب، ولكن أيضا لصياغة الخطط المستقبلية. فالسنة العالمية هي سنة للجميع،وهي سنة للأجيال في مختلف أعمارهم من أطفال وشباب وكبار في السن، وهي للشباب كأفراد أو كمجموعات تفي باحتياجات المجتمع محلياً أو عالمياً، فالسنة تتيح الفرصة لجمع هذه الموارد الشبابية الشاسعة والاعتراف بدورهم وجهودهم، وبتعيين من الأمم المتحدة فإن برنامج وكالة الأمم المتحدة للشباب يهدف إلى إشراك الجميع في انطلاقة عهد جديد من التعاون الدولي، عبر تطوير شبكات العمل الحالية واستكشاف ساحات جديدة للدعم والبحث، ولهذا يمكن للأفراد والمنظمات أن تستغل السنة الدولية للشباب لتعزيز الظهور وتقوية فعالية الشباب لكي تجلب ثمارا أخرى مثل خطوات إدخال سياسات وقوانين جديدة لتيسير العمل الشبابي ودعمه، كما ان التحدي يكمن في توظيف الطاقات والقدرات الشبابية واستثمارها في ثورة علمية، ثورة كفاءة تقـنية وسلوكية والتي من دونها لا يمكن تنفيذ السياسات التي تقوم على البحث العلمي والمشاريع التي تخدم مصالح عامة أفراد المجتمع بالدولة على مر الأجيال والعصور.



ملتقى الأجيال الثاني عشر



وفي هذا المقال نستذكر موقف وتصريح وكلمة معالي الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح المستشار بالديوان الأميري لشؤون الشباب، والذي يؤكد توجه القيادة السامية والدولة في دعم وتعزيز دور الشباب في التنمية المجتمعية، والذي يتفق مع توجهات هيئة الأمم المتحدة في تلاقي الأجيال وتضامنها، حيث بيَّن الحمود في حفل افتتاح فعاليات ملتقى الأجيال الثاني عشر الذي نظمته مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في عام 2022م، تحت رعاية وحضور الشيخ فيصل الحمود، ومشاركة عدد كبير من المواطنين والشباب، بالتعاون مع جمعية الرميثية التعاونية، وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة عدد من المهتمين والناشطين والمجموعات التطوعية.



حيث بين الحمود بأنه وجد من باب الإلزام بأن يحضر هذا الملتقى الطيب، ملتقى الأجيال الثاني عشر، مؤكداً أنه حين يتكلم عن الأجيال يعني بها الشباب والشابات، وعندما نذكرهم نقف عند هذه الكلمة، متأملين بما تحمل بمعناها من أفق إلى مضمون الشباب، وهم نواة الدول والشعوب بها تتقدم وبها تقفز إلى العُلا، وأضاف الحمود كما رأيت اليوم في هذه الأيام المباركة، هذا المعرض الكويتي الوطني المتعدد المواهب، بالأيادي الكويتية الوطنية، من إخوة وأخوات أفاضل، أبدعوا بالتعبير عن تراثهم وتاريخهم العريق، والذي يحتفلون به في الحاضر، ويعلمونه للأجيال للمستقبل.

كما قال الشيخ فيصل الحمود أنا فخور جداً أنني رأيت هذه الفعالية الرمضانية الطيبة، والمقامة بتنظيم رائع وترتيب أروع، ومن باب الإحقاق والإجلال، أسجل كلمة شكر وتقدير خاصة للأخ المربي الفاضل المدير العام لمبرة الابن البار علي حسن، بتحقيقه هذه الإنجازات، ولما رأيت بهذا الرجل الوطني من أعمال كبيرة في كل المناسبات الوطنية، ولا يزال هو والأخ إبراهيم طاهر البغلي، يتدفقان بالعطاءات الوطنية منقطعة النظير، والمملوءة بالحب والوفاء والولاء لهذا الوطن ولأهله ولأميره وشعبه وكيانه وأكد الحمود دور كل أعضاء اللجنة المنظمة لملتقى الأجيال الثاني عشر.



كما أكد الشيخ فيصل الحمود أن تنمية المجتمع تتم من خلال العمل التطوعي الذي يتم بسواعد الشباب، مشيراً إلى أنه يجب دعم مثل هذا الملتقى وتقديم يد العون للمبادرات المجتمعية الهادفة وتذليل كافة العقبات أمامها للحفاظ على الطاقات الشبابية واستثمارها في تفعيل دور أفراد المجتمع الشبابي لتشجيع وتنمية وتعزيز الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء لتقديم الأفضل بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. وتقدم الحمود بالشكر الجزيل لكل الحضور والمنظمين، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية في البلاد إلى دعم واحتضان الطاقات المبدعة يجعلهم بؤرة اهتمام الدولة ومستقبلها الواعد.



لذا اهتمت الجمعية والمبرة بتعزيز دور الشباب وتوجيه طاقاتهم في خدمة المجتمع من خلال حثهم وتشجيعهم في الانخراط في الخدمة التطوعية باعتبارها سمة حضارية للإنسان، فهي عبادة لله سبحانه وتعالى بل تجعل من صاحبها فرداً فخوراً بالهدف الذي يطمح له من عمله وتشعره هذه السمة بأهميته كفرد يساهم في خدمة مجتمعه من خلال زرع النشاط والطاقة فيه وتحقيق الرفقة الطيبة من الناس التي تشارك معه في فعل الخير، فضلاً على أنها تؤدي إلى محبة الناس وتترجم كرسالة تربوية للأجيال فيما بعد.

