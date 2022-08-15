أمي وأبوي تاج راسي

نافذة الآراء : مقالات يشارك فيها عدد من القراء المتابعين للصفحة والمتخصصين والمهتمين بقضايا رعاية وخدمة وتأهيل المسنين



رسالة..



رسالة إلى كل أسرة ترعى كبير السن..

رسالة إلى كل شخص مسؤول عن كبير السن..

رسالة إلى كل مؤسسة تهتم بقضايا كبار السن..

رسالة إلى أفراد ومؤسسات المجتمع المدني..

نحن نعيش جميعاً في دولة الكويت في مجتمع منَّ الله عز وجل عليه بالعيش الكريم والتمسك بالقيم والعادات السامية التي كفلت للفرد حياه إنسانية كريمة منذ الولادة حتى مماته،وهذه احدى نعم الله علينا. إننا نعيش في كنف وحضن دولة وصفت بكويت الإنسانية والعطاء، تأسست وتم بناؤها بسواعد أجدادنا وآبائنا الذين وضعوا لبنات تأسيس هذا الوطن الغالي وواجهوا الأعداء والطامعين ودافعوا عن ترابه دون تردد، ذاك من بنى السور وذاك من حمل السلاح وذاك من دخل البحر وذاك من دفع الأموال لمساعدة المحتاجين، هكذا بنيت دولة الكويت الحبيبة، جميعهم وضعوا الكويت نصب أعينهم وجعلوها جنتهم في الأرض منها واليها يعودون.



لقد توالت السنون وانطوت وتعاقب الرجال والنساء لبناء هذا الوطن وفي زمن النهضة والتنمية وبسواعدهم نهضوا بكل أركانها وجعلوها أرضا وملاذاً آمناً لمن يعيش عليها، وأصبحت منارة في العلم والثقافة والاقتصاد والسياسة، وها نحن نعيش ونجني ثمار ما زرعه الأجداد والآباء ذاك الجيل الذي نذر نفسه للوطن وللأرض الطيبة التي فيها ترعرعنا ومازلنا نعيش فيها.



حان الوقت لنذكر ونلتفت لهذا الجيل من الأجداد والآباء والأمهات الذين لم يبخلوا يوما بعطائهم السخي الذي رسخ أسس دولتنا الحبيبة وطن النهار وبلد الإنسانية، حان الوقت الآن لنكرمهم حتى لو بكلمة طيبة وذكر طيب، هذا ما قامت به مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ انطلاق جائزة البغلي للابن البار بان تكرم الشخصيات التي برت بوطنها ومجتمعها بمختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها من الميادين بمنحهم مجسم الابن البار، وكذلك يتم نشر سيرتهم الذاتية من خلال كتيب مخصص لذلك، ويقام احتفالا لهذه المناسبة يتم من خلاله التكريم الذي يليق بهذه الشخصيات المميزة وبما قدموه من أعمال وطنية خلدها التاريخ.



رسالتي التي أوجهها إلى أبنائنا وشبابنا وأقول لكم لديكم من الإمكانات والقدرات التي تفوق ما كان لدى الأجداد والآباء فعليكم الاستمرار بما بدأ به ذاك الجيل والتمسك بما حققه من نجاحات وانجازات والمضي على خطاهم فلا تنسوا هؤلاء المخلصين واتخذوا منهم مثالاً طيباً و رموزا لكم.

منصور السلامين

أمين سر الجمعية الكويتية لرعاية

