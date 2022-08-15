وزير الإعلام: «الكويت الدولي للكتاب» أكبر تظاهرة ثقافية

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أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن معرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر أكبر تظاهرة ثقافية تقام في البلاد برعاية ودعم حكومي، مما يتطلب تضافر الجهود لخروجه بصورة تليق باسم دولة الكويت.



جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة الإعلام عقب ترؤس الوزير المطيري اجتماع اللجنة العليا لمعرض الكويت الدولي للكتاب المقررة إقامته في الفترة بين 16 و26 نوفمبر المقبل.

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، حيث طالب وزير الإعلام والثقافة بضرورة التركيز في البرنامج على المبدعين والمثقفين من الشباب الكويتيين وتسليط الضوء على إبداعاتهم.



كما ناقش الاجتماع مشروع الكتاب الدائم والمقدم من إدارة معرض الكتاب التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وقد طالب الوزير المطيري بإشراك أكبر عدد ممكن من دور النشر المحلية فيه وتقديم الدعم اللازم لها.

وفي نهاية الاجتماع شدد الوزير المطيري على أنه سيتم تقديم كل وسائل الدعم وإزالة جميع العقبات التي تواجه القائمين على إدارة المعرض.