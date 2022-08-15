انطلاق معرض «إضاءات من عمان» بمتحف حلب الوطني

إضاءات

انطلقت بمتحف حلب الوطني بالجمهورية العربية السورية فعاليات معرض إضاءات من عمان في إطار التعاون الثقافي والمتحفي بين المتحف الوطني بسلطنة عمان والمديرية العامة للآثار والمتاحف بسوريا.



افتتحت المعرض والفعاليات المصاحبة الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة بالجمهورية العربية السورية، وهو امتداد للمعرض الذي أقيم في متحف دمشق الوطني ويستمر ستة أشهر.

وقالت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة السورية إن متحف حلب الوطني الذي أعيد ترميمه في عام 2019 يستقبل اليوم أول معرض للقطع الأثرية والتراثية العمانية التي عرضت في متحف دمشق الوطني لمدة ستة أشهر متتالية، حيث لاقت اقبالا كبيرا من المهتمين والراغبين في الاطلاع على هذه التحف الأثرية، لذلك ارتأينا نقلها إلى متحف حلب الوطني حتى يتسنى لأهل حلب الاطلاع عليها والتعرف على الحضارة العمانية.



وبينت وزيرة الثقافة السورية أن التحف العمانية تمثل لقى تعود إلى حقب زمنية مختلفة ومتدرجة في القدم وصولا إلى العصر الحديث مع معرض صور لبعض المواقع الأثرية المسجلة على لائحة التراث العالمي في اليونسكو، مشيرة إلى أن هذا المعرض القيم يبين صلة الوصل بين الحضارات التي تتالت على سوريا وعلى الأرض العمانية، خصوصاً في ظل الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين ثقافيا وحضاريا وتجاريا.



وفي تصريح قال جمال بن حسن الموسوي الأمين العام للمتحف الوطني: إن معرض إضاءات من عمان في حلب يعد أول معرض متحفي يقام بمتحف حلب الوطني من خارج الجمهورية العربية السورية، ويأتي في سياق مبادرة المتحف الوطني بسلطنة عمان بعد النجاح الذي حققه بمتحف دمشق الوطني الذي تم تدشينه العام الماضي بتاريخ 1 نوفمبر 2021م ويأتي تدشين المعرض مكملا لمسيرة التعاون المشترك في المجال الثقافي والمتحفي بين البلدين الشقيقين



وهو فرصة لتعريف المتلقي السوري بالحضارة العمانية وإبراز القواسم المشتركة التي جمعت البلدين منذ العصر الحديدي، متمثلا في مسالك اللبان التي امتدت من ظفار إلى تدمر وبصرى وحلب وغيرها من حواضر الشام وصولا إلى بيزنطة وإلى قيام الحضارة الإسلامية التي استظلت بها عمان وسوريا لتقدما نماذج حضارية متميزة خاصة بهما وصولا للعلاقات الثنائية المتميزة في وقتنا الحالي.

