مرض سعاد حسني بسبب إصابة في العمود الفقري أثناء طفولتها

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صدر حديثا بالقاهرة كتاب سعاد حسني، القاهرة…لندن، تفاصيل السنوات الأخيرة للكاتب الصحافي محمود مطر، حيث يتعرض المؤلف الذي تعرف عليها عام 1994 بعد أن ظل لأربعة أشهر يتصل بها يوميا لإجراء حوار صحافي معها، وحين وافقت وتقابلا امتدت علاقتهما لسنوات وكتب عنها عن قرب، وكان شاهدا على كثير مما جرى في حياة السندريلا، ويتعرض الكتاب لأدق التفاصيل عن مرضها وأسبابه، وكيف بدأت رحلة العلاج في باريس، كما ينقل لنا علاقتها بمن حولها منذ بدايات المرض وحتى اختفائها عن الأنظار بعد آخر أعمالها في السينما العربية وهو فيلم الراعي والنساء.



يقول المؤلف إنه لا يتناول التاريخ الفني لسعاد حسني وهو تاريخ مليء ومزدحم بالأمجاد، ولا يريد أن يسلط ضوءا على مشوارها السينمائي العظيم والمنفرد، وقد شبعت من الأضواء وملتها وتعبت منها، ولا يرغب في أن يحكي القصة لأسطورة فنية ملأت الدنيا وشغلت الناس كثيرا وطويلا، إنما يحاول فقط وبشكل محدود أن يدخل تلك المنطقة الإنسانية شديدة الشجن والألم والآسي في سنوات وأيام السندريلا الأخيرة، حيث كان كاتب الكتاب واحداً من الشهود عليها منذ أن بدأت آلام الظهر تداهمها على استحياء وهي تكاد تنتهي من تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل هو وهي بصحبة نجمها المفضل أحمد زكي، الذي شاركها آخر ثلاثة أعمال فنية في حياتها مرورا بازدياد هذه الآلام بشكل تدريجي مع تصويرها فيلم الدرجة الثالثة وفي العملين لم يبدُ على سعاد ما يمكن أن ينبئ عن أزمة مرضية شديدة الوطأة والقسوة داهمتها بقوة بعد ذلك ثم وصولا إلي فيلم الراعي والنساء، الذي ظهر في كل مشاهد سعاد فيه أن الألم اشتد وتمكن، وأن المرض كان قد توحش وتغول وهو يأكل الفقرة القطنية الأخيرة وفقرة العجز الأولي في ظهرها الضعيف، فمثلت سعاد ذلك الفيلم مستعينة بالكورتيزون والمسكنات ومع ذلك الألم القاسي كان أداء السندريلا باهرا ورائعا في هذا الفيلم.



ويضيف الكتاب وكأن الأقدار أبت لها إلا أن تخدم مشوارها الفني كما بدأته حضورا وبهاء وإشعاعا فنيا خاصا، سواء وهي غضة يافعة صغيرة في فيلم حسن ونعيمة عام 1959 أو هي نجمة كبيرة تتبوأ مقعدها الوثير في صدارة السينما العربية في الراعي والنساء عام1991 وبين هذين التاريخين وعلى مدار 33 عاما هي عمر سعاد الفني تاريخ من المجد والنجومية والنجاح والفرح والحزن والعبقرية الاستثنائية ومن شاهد الراعي والنساء فلابد أنه يدرك أن سعاد كانت تعاني المرض وأن الألم والتعب كانا أكبر من قدرتها على التحمل، فبدت حزينة ومكتئبة ومنكسرة ، وبدا أن جبلا من الحزن كان يجثم فوق صدرها لأن جيشا من الألم كان قد استوطن ظهرها لا يريد أن يفارقه، وقد جد جديداً على جبهة المرض فقد دخل عدو آخر إلى ساحة المعركة التي خسرتها سعاد في النهاية ألا هو التهاب فيروسي أصاب العصب السابع في وجهها، ولم يكن حادا وكان من النوع المتوسط وقد أهملته ولم تسرع بعلاجه إلا عندما شعرت بصعوبة تحريك عضلات الوجه عند الضحك أو الأكل حينها ذهبت إلى طبيب أعصاب وتناولت العلاج اللازم مع جلسات العلاج الطبيعي التي ساعدتها على الشفاء بنسبة كبيرة.



ويروي الكتاب قصة فيلم الراعي والنساء، الذي كان المخرج علي بدرخان قد اتفق مع الكاتب والسينارست وحيد حامد على كتابة سيناريو الفيلم المأخوذ عن الرواية الإيطالية الشهيرة جريمة في جزيرة الماعز للأديب الإيطالي أجويبتي، ورشح الاثنان سعاد لبطولة الفيلم، لكن خلافا عنيفا في الرأي حول الفيلم نشب بين علي بدرخان ووحيد حامد وتبادل الاثنان الاتهامات وقامت بينهما معركة على صفحات الصحف والمجلات الفنية، فقرر بدرخان أن يخرج الفيلم بعيدا عن وحيد حامد واشترك في صياغة السيناريو مع السينارست محمد شرشر، بينما اتجه وحيد حامد بالسيناريو الذي كتبه إلى مخرج آخر وهو خيري بشارة، ونتج عن هذه المعركة عملان مأخوذان عن نفس الرواية في وقت واحد هما الراعي والنساء بطولة سعاد حسني وأحمد زكي ويسرا والوجه الجديد آنذاك ميرنا وليد وإخراج علي بدرخان، والثاني وهو رغبة متوحشة بطولة نادية الجندي ومحمود حميدة وسهير المرشدي والفنانة الصاعدة آنذاك حنان ترك وإخراج خيري بشارة، وفازت سعاد حسني عن دورها في هذا الفيلم بجائزة خاصة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وغني عن القول ان سعاد حسني قبلت بطولة الفيلم على الرغم من المرض والألم الشديدة إكراما لزوجها السابق علي بدرخان ولم تنتظر أن تتقاضى من بطولته للعمل الأخير في مسيرتها الفنية، وتحملت مشاق السفر والتصوير في محافظة الفيوم، حيث صورت أغلب مشاهد الفيلم هناك.



يواصل الكتاب: بعد فيلم الراعي والنساء اختفت سعاد حسني عن الأنظار، ولم يكن أحد يدرك إلا قلة قليلة مدى الألم الذي كان يهاجمها في ظهرها، وما لا يعرفه الكثيرون أن سعاد وهي طفلة صغيرة سقطت من على سلم منزلهم وأصيبت في عمودها الفقري ونقلها والدها محمد حسني إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم وشفيت سريعا لصغر سنها لكن هذا الحادث ترك أثرا لم تدركه الطفلة الصغيرة ولا أسرتها، أثرا لم تفطن إليه ولم تلاحظه سعاد حينما كبرت وأصبحت نجمة سينمائية شهيرة تعشق إلي جانب التمثيل فن الرقص والاستعراض وتتقنه وتجيده وتتميز به، بل تبرع فيه، حيث مثلت مجموعة أفلام مثل صغيرة على الحب وفتاة الاستعراض وخلي بالك من زوزو وأميرة حبي أنا وكانت تتطلب كثيرا من الحركات الصعبة التي وضح فيما بعد أنها وبمرور الزمن- بدأت توثر تأثيرا قويا في عمودها لفقري لتدخلها في النهاية إلى دوامة المرض، اختفت سعاد عن الأضواء في بداية التسعينيات بعد عرض فيلم الراعي والنساء ورفضت أكثر من عمل سينمائي عرض عليها.



ويقول الكتاب أن أبرز الأعمال الفنية التي عرضت على سعاد في ذلك الوقت فيلم ليلة ساخنة الذي أعجبت به والذي أخرجه عاطف الطيب، فقد عرض السيناريو عليها ورحبت به وكانت ترغب في العمل مع عاطف الطيب، لكنها شرحت للطيب ظروفها المرضية، وأن بدء التصوير قد يتأخر ثلاثة أو أربعة أشهر لكي تستطيع أن تقف ببعض لياقتها الصحية أمام الكاميرا، ومن الوارد أن يكون عاطف الطيب قد غضب من سعاد واعتقد أنها لا تريد العمل معه وربما لو عرف مدى المعاناة التي عانتها في تصوير الراعي والنساء ومدى الوقت وتعدد وسائل الراحة التي وفرها علي بدرخان كي تنجز العمل لالتمس لها عذرا، وتحدث كثير من النقاد عن اختفائها دون أن يدركوا أنها كانت في ساحة المعركة الأصعب في حياتها تواجه عدوا خطيرا لا قبل لها بمواجهته معركة خسرتها سعاد في النهاية.



يقول المؤلف: لن أنسى تلك الكلمات القاتلة الممزوجة بمرارة وحزن عميقين حين تحدثت معي وقد قررت في يونيو 1997 أن تحزم أمرها وأن تسافر إلى لندن للعلاج وقد سألتها عن قرار السفر ولماذا اتخذت هذا القرار؟ وكيف ستعيش في الغربة؟ ولماذا لا تكمل علاجها في مصر؟ وقد بدأت صحتها تتحسن نسبيا ردت سعاد وقالت نعم تحسنت صحتي بعض الشيء، وأصبحت قادرة على مقاومة الألم في الظهر ثم المتاعب التي نشأت من التهاب العصب السابع وهي متاعب كانت قد بدأت في الاختفاء تماما بعد برنامج وكورس العلاج الطبيعي، لكن هذا التحسن لا يسمح لي بالعودة إلى عشقي الوحيد والكبير السينما، لذلك أنا أشعر أن ظهري هو عدوي الوحيد في هذه الدنيا.



يذكر الكتاب أن من رافق سعاد حسني طوال فترة مرضها في مصر السيدة جوهرة محمد حسن والدتها، وكانت تقيم لديها أغلب الوقت بشقتيها اللتين تستأجرهما بالدوري الرابع والثامن في شارع يحيي إبراهيم بالزمالك أحد أحياء القاهرة، وبعد أن انتهت سعاد من تصوير فيلم الراعي والنساء تعرضت والدتها لأزمة مرضية نتيجة مضاعفات مرض السكر، وكانت السندريلا معها باستمرار ولا تتركها، وكانت آلام الظهر قد زادت واشتدت عليها فقررت إجراء فحوصات بالمستشفى وأجرت إشاعات عديدة أظهرت وجود ما يسمى شرخ إحهادي في الفقرة القطنية الأخيرة وفقرة العجز الأولي أسفل العمود الفقري، وهو شرخ كبير يرتقي إلى كسر، وذهبت سعاد إلى طبيب مصري كبير متخصص في جراحات العمود الفقري الذي قال لها حرفيا تحتاجين جراحة في الظهر لتثبيت شريحة معدنية ويمكنني إجراؤها لكن مثل هذه الجراحات الدقيقة قد يحدث فيها أن ينحرف مشرط الجراح جزءا من المليمتر فيصيب العصب ويحدث شلل وساعتها ستنتهي مسيرتي الطبية والناس سيقولون محمد رفعت قعد سعاد ونصحها بالسفر إلى فرنسا وإجراء جراحة عاجلة في الظهر وهو ما حدث بالفعل.