عبدالله كمشاد.. أستاذ لغة الإشارة

وطن النهار

عندما تسير في طريق أو مكان مزدحم بالناس كالأسواق والمجمعات الحديثة، ترى أناساً ووجوهاً تمر أمامك ومن حولك، لكنك لا تعطيهم أي أهمية، ولا حتى ترفع عينيك في اتجاههم، وتقول في نفسك من يكون هذا الشخص حتى ألتفت إليه؟ أهو نجم سينمائي أو مطرب معروف أو لاعب كرة القدم مشهور، أو شخصية تظهر ليل نهار على شاشة التلفزيون؟ أقول لنفسي أولاً ولك ثانياً.. ربما يكون هذا الشخص غير معروف لديك ربما يكون كالقمر يضيء ليالينا أو شمساً ساطعة تدفئ قلوبنا، أو على الأقل شمعة تنير دروب الحياة أمامنا.



أقدم لكم أستاذاً يدرس لغة مهمة، ولكنها ليست اللغة الإنكليزية ولا الفرنسية ولا الإسبانية ولا حتى اللغة الهندية... إنها لغة الإشارة الخاصة بذوي الإعاقة السمعية، الذين يعيش حوالي ثمانين في المئة منهم في العالم النامي، حتى وقت قريب كان الآلاف من الناس من أصحاب الإعاقة السمعية، لا يعلمون ما يدور حواليهم من أحداث كالحروب، ولا ما يجري في منازلهم من منازعات أو خناقات بين أفراد العائلة الواحدة. يقول أستاذ لغة الإشارة عبدالله حسن كمشاد.. أن الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته، جعل بعض الناس فاقدين للصبر، لا يستطيع المشي في الشارع من دون مساعدة من مرشد، والبعض يعاني إعاقة حركية منذ ولادته، لا يستطيع المشي أو الحركة من دون مساعدة صاحب قلب رحيم، والصنف الثالث هو الشخص الذي يعاني من إعاقة سمعية منذ ولادته، فهو لا يسمع وبالتالي لا يستطيع الكلام،



وهنا جاء دور الاستاذ والخبير بالتخاطب بلغة الإشارة للصم، انه عبدالله كمشاد، فهو من مواليد فريج الشرق، دخل مدرسة النجاح الابتدائية ثم مدرسة الصديق المتوسطة ثم ثانوية الشويخ، ولكن حدث له ما لم يكن في الحسبان، ففي الصف الثاني الثانوي وقع الاختيار على عدد من الشباب يقارب عددهم عشرة طلاب للدراسة في أول دراسية ترسل إلى دمشق، وبعد عودته من هناك، ذهب إلى بعثة إلى بريطانيا لتعلم لغة المخاطبة مع فئة الصم من الشباب وتسمى هذه اللغة لغة الإشارة.



إن بريطانيا العظمى اخترعت لغة مورس كود التي يستخدمها الجنود والملاحون البحارة والطيارون، وأسهمت في اختراع لغة برايل للقراءة لفاقدي البصر، ووضعت الأساس للغة التخاطب بواسطة الأعلام السمافور وهذه اللغات أسهمت في التفاهم بين الأفراد والشعوب.

وجود عبدالله كمشاد في بريطانيا أعطته الفرصة السعيدة لتعلم لغة الإشارة، وسعادته كانت أكبر عندما عاد إلى وطنه واضعاً نفسه في خدمة الناس من فئة الصم، ويقول الأستاذ تعد قضية الصم والبكم واحدة من أهم القضايا التي استطاعت المجتمعات الجديدة تجاوزها والتغلب عليها، وأعطي ذوو الإعاقة السمعية الحق الكامل في الاندماج في المجتمع.

فابتكار لغة الإشارة ساعدت صاحب الإعاقة في الفهم والادراك لما يدور حوله من الأحداث والأحاديث.



للصم لغات عدة للإشارة حول العالم، ولكن توجد لغة إشارة واحدة يتم استخدامها في المؤتمرات العالمية والأحداث الدولية.

عندما تجلس أنت والعائلة أمام شاشة التلفزيون تسمع وترى قارئ نشرة الأخبار جيداً لما يقول، ولكن ماذا عن الشخص المعاق بالصمم، الذي لا يدري ولا يسمع ماذا يدور من حوله، فقط هو يرى صوراً على الشاشة لكوارث.. كالأعاصير أو الزلازل أو الفيضانات المدمرة، ولكنه لا يعرف أين ومتى حدث هذا؟! وهنا يأتي دور معلم لغة الإشارة الذي تراه في مربع صغير على الشاشة يحرك يديه وأصابعه وشفتيه عند الكلام بهذه اللغة.

والأستاذ عبدالله كمشاد بحكم وظيفته كمدرس مع بقية زملائه المدرسين كانوا كالشموع التي أضاءت الدنيا أمام المعاقين بالصمم والبكم، وأيقن أن مساعدة الصم على تعلم لغة الإشارة هو حق أساسي لا جدال فيه، وحق مكتسب لهم حتى يستطيعوا التواصل مع الناس في المجتمع وممارسة حياتهم العادية والطبيعية، يقول الأستاذ كمشاد: أنه لشرف كبير لي، وسعادة ما بعدها سعادة أن أخدم هذه الفئة من الناس، فهم بالتالي أبناء وأخوان لنا في الوطن والإنسانية.



أدعو دائماً أن نثقف مجتمعنا عن كيفية التعامل مع أصحاب الإعاقة من الصم، وأن نعمل جميعاً على مساعدتهم عند الحاجة.

أن اللغة التي نتكلم بها نحن ما هي الا صياغة للمعلومات في أصوات مقطعية أو إشارات ورموز مرئية، عندما يولد الطفل الأصَمْ ولديه حالة من المعاناة بالقصور السمعي، لاشك أنه سوف يترتب على هذه الحالة، فارق بين هذا الطفل وبقية أقرانه العاديين في التعامل، وهنا يصبح القصور السمعي بمنزلة إعاقة للطفل.

يقول الأستاذ الخبير بلغة الإشارة تحريك اليدين من بين الأساليب التي يمكن خلالها تطبيق لغة الإشارة، وذلك لأنه يكون عليها الاعتماد الكامل في اللغة، ويكمل الأستاذ قائلاً: انه لابد من مواجهة الشخص الذي تخاطبه وجهاً لوجه، والتأكد من أن يدك أمامه، مع الحرص على أن ينظر إلى شفتيك، يجب استخدام اليد والكلام في وقت واحد، مع استخدام تعابير الوجه واليدين والشفاه.



وكلما شاهدت على شاشة التلفزيون من يقوم بلغة الإشارة، تذكر الجنود المجهولين الذين يقفون وراء هذه الخدمة العظيمة لهذه الفئة من الناس، ولولا هؤلاء لظلم الصُم لا يدركون ما يدور حولهم من أحداث ومناقشات.



الأستاذ عبدالله كمشاد وغيره من الأساتذة هم فنارات كالموجودة على شواطئ بحار العالم لتجنب السفن الاصطدام بالصخور، هم أطواق النجاة ورفقاء ومنقذو الصُمْ من العزلة في المجتمع. بدأ الأستاذ كمشاد حياته العملية أستاذاً للغة الإشارة للصُمْ، ثم أصبح موجهاً ومن ثم مديراً وخبيراً لمدرسة الصم، وهو اليوم متقاعد ويرى أبناءه الطلاب ينجزون أعمالاً ودراسات.. عندما يراها تسعد قلبه... ولا يندم ثانية واحدة على التخصص الذي اختاره للدراسة في بريطانيا. يقول أحد الحكماء راحة الضمير أهم وسادة للنوم المريح. ويتابع خلال شهر رمضان المبارك من كل عام زيارات كبار المسؤولين في البلاد لنادي الصم والبكم، وهم يلقون كل الدعم والرعاية والمباركة من مسؤولينا الكرام.



بقي أن نذكر أن أستاذنا عبدالله حسن عبدالله كمشاد، هو حفيد عبدالله كمشاد البلوشي،

وهو ابن حسن عبدالله كمشاد البلوشي، وهما كانا ضمن أول مجموعة من الحراس وعددهم عشرون حارساً، كانوا يعملون في حراسة الأسواق ليلاً حتى طلوع الفجر، والبلوشي بصفة عامة أهل أمانة وقوة ونظافة اليد، لذا كانوا أهل ثقة عند الشيخ مبارك الصباح الذي ائتمنهم على أملاك مواطنيه من التجار، وعبدالله كمشاد البلوشي ملقب بـ جمدار وهو اصطلاح لمعنى كبير رجال الحرس بالغة التركية.

