مأساة مروِّعة في مصر.. 41 قتيلاً بحريق «أبوسيفين»

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قتل 41 شخصا على الاقل واصيب العشرات جراء حريق اندلع في كنيسة أبوسيفين بحي إمبابة غرب العاصمة المصرية القاهرة صباح أمس. وأفاد بيان لوزارة الصحة المصرية بأنه تم نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة. وجارٍ حصر الوفيات. لكنها لم تذكر رقما، فيما قالت الكنيسة المصرية إن عدد الضحايا في حادث الحريق بلغ 41 وذكرت مصادر أن كاهن كنيسة إمبابة توفي في الحريق.



وتلقت السلطات بلاغا بنشوب الحريق المروع وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الرابع بالكنيسة وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130مترا، والتهمت غالبية محتويات الكنيسة، فيما أصيب العشرات باختناقات.



من جهتها أعلنت وزارة الداخلية أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن الحريق اندلع نتيجة لخلل كهربائي. ودفعت السلطات العديد من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين، كما دفعت عشرات سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق.



من جانبه، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث، وقال عبر صفحته على مواقع التواصل إنه وجه جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين. وتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء.



واتصل السيسي هاتفيا ببابا الأقباط تواضروس الثاني، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، وأكد له قيام كل مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن الوزارة دفعت بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق، حيث عملت على نقل المصابين إلى مستشفيي إمبابة العام، والعجوزة، ويجري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.وأشار عبد الغفار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة.



ولاحقا، أكدت وزارة الداخلية المصرية السيطرة على الحريق، الذي قالت إنه نشب في أحد أجهزة تكييف الهواء بالمبنى نتيجة خلل كهربائي ما أدى لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات. وأفادت النيابة العامة المصرية بأن النائب العام أمر بتشكيل فريق كبير للتحقيق في الواقعة. وكشفت مصادر أمنية وقضائية أن الأجهزة المعنية شرعت في التحقيق في ملابسات الحادث، وفي السياق، تقرر التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحريق، وكذا كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المنازل والمحال في الجوار.

