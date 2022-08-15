الكنيسة ضمت حضانة... ومعظم القتلى أطفال

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القاهرة - الوكالات: أكد الأهالي في حي امبابة أن كنيسة ابو سيفين المحترقة «كانت تحوي حضانة للأطفال» بينما لم تتحدد هويات وأعمار القتلى بعد،

واوضحت المصادر لوكالة رويترز أن حريقا كهربائيا اندلع في كنيسة المنيرة (أبوسيفين) بحي إمبابة بمحافظة الجيزة. حيث تجمع 5 آلاف مصل لأداء قداس الأحد. وأضافوا أن النيران أغلقت مدخل الكنيسة ما تسبب في حدوث تدافع مضيفين أن معظم القتلى من الأطفال.

وكانت مديرية أمن محافظة الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في تلك الكنيسة لينتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى الواقعة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة. وتبين أن النيران الضخمة اشتعلت بالكنيسة، ما أسفر عن إصابة نحو 51 شخصا على الأقل.

ومع بدء محاصرة الحريق وإخماده، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، قد أوضح في وقت سابق إنه قد جرى نقل 51 مصابا من حريق الكنيسة، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بثلاثين سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات. وشدد على أنه قد جرى نقل جميع المصابين لمستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة.

