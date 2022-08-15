القضاء العراقي للصدر: لا نملك حل البرلمان

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بغداد- الوكالات: أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق أمس أنها لا تملك صلاحية حلّ مجلس النواب، بعدما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد.فيما هاجم الصدر بحدة خصومه في «الاطار التنسيقي» واتهمهم بالفساد.

وقال مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمس في بيان إنه «لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب». وأضاف أن «مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية» الوارد في الدستور. وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».

واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه مع الصدر «في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية».

ودعا الصدر القضاء العراقي إلى حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع «بعد المخالفات الدستورية» المتمثّلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبرراً طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ «لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان».

وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيانه أمس من «الجهات السياسية والإعلامية» عدم «زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية» مؤكداً أن القضاء «يقف على مسافة واحدة من الجميع».

من جهة ثانية هاجم الصدر، امس عبر حساب المقرب منه «وزير القائد» قادة «الإطار التنسيقي» واتهمهم بـ«الفساد».وقال في بيان صحافي إن «بعض ساسة الإطار ينعتون الاحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية بفرض الإرادات» وتابع «أنتم تخوضون مع شعبكم (صراع الوجود) وهيهات أن يستمر فسادكم».على حد تعبيره.

ويواصل كل من التيار الصدري وخصومه الإطار التنسيقي الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه السبت بدعوة مقرّب منه لتظاهرة «مليونية» في بغداد، لم يحدّد موعدها بعد وقال صالح محمد العراقي في بيان إنه «بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين» بات لزاماً معرفة أي المعسكرين «أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي».

ولايزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

