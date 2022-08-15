إصابة 7 مستوطنين برصاص فلسطيني في القدس

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القدس المحتلة – الوكالات: سلم شاب فلسطيني نفسه للشرطة الاسرائيلية بعد تنفيذه هجوما استهدف حافلة تقل مستوطنين ومارة فجر امس قرب باب المغاربة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، بينهم حالات خطرة. وأفاد موقع «والا» الإسرائيلي بأن الشاب يدعى أمير الصيداوي، وهو من سكان القدس الشرقية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الشاب سلم السلاح الذي استخدمه في الهجوم، موضحة أنه يحمل بطاقة هوية زرقاء إسرائيلية.

كما كشفت هيئة البث الإسرائيلي أن الصيداوي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وقد سلم نفسه إلى الشرطة وبحوزته السلاح الذي نفذ به الهجوم. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قال بيني غانتس في حسابه على تويتر إن عملية القدس خطيرة وقوى الأمن تتعاون لاعتقال منفذ العملية أو من قدم له المساعدة. في المقابل قالت كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» حركة الجهاد الإسلامي إنها تبارك عملية إطلاق النار في القدس، واعتبرتها تأكيدا لاستمرار مقاومة الاحتلال.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عملية إطلاق النار في القدس نفذها شخص واحد أطلق 10 رصاصات على حافلة ومركبتين في نحو 15 ثانية ولاذ بالفرار. وذكر شهود عيان أن مسلحا فتح النار على الحافلة رقم «3» التي تنقل يهودا من منطقة حائط البراق في البلدة القديمة من القدس المحتلة إلى «مباني الأمة» في القدس الغربية. وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن مطلق النار في البلدة القديمة استهدف حافلة وسيارة ومارة. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن اثنين من المصابين جراحهما خطيرة.

