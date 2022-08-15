كيسنجر: نحن على شفا حرب مع روسيا والصين

عربيات ودوليات

نيويورك – الوكالات: حذر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر من أنه يرى عالم اليوم على وشك اختلال خطير في التوازن.

وقال كيسنجر، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية أوردت وكالة تاس الروسية مقتطفات منها «نحن على شفا حرب مع روسيا والصين بشأن المشكلات التى أوجدناها جزئيا، دون أي مفهوم عن كيفية انتهاء هذا الأمر أو ما يفترض أن يؤدي إليه». وفيما يتعلق بمسألة تايوان يشعر كيسنجر بالقلق من أن الولايات المتحدة والصين تناوران نحو أزمة، ونصح بالثبات من جانب واشنطن.

وأضاف «السياسة التي نفذها كلا الطرفين أنتجت وسمحت بتقدم تايوان وتحولها إلى كيان ديمقراطي مستقل وحافظت على السلام بين الصين والولايات المتحدة لمدة 50 عاما». وتابع «لذلك، ينبغي للمرء أن يكون حذرا للغاية في التدابير التي يبدو أنها تغير الهيكل الأساس». وكان كيسنجر، نصح أوكرانيا ودول الغرب بعدم التخلي عن أي أراض سيطرت عليها موسكو منذ اندلاع الحرب في أي مفاوضات سلام مستقبلية من أجل إنهاء الصراع.

وقال كيسنجر لشبكة «زد دي إف» الألمانية العامة إنه لا يجب أن يكون مطروحا على الطاولة التخلي عن أراض أوكرانية، وحث الدول الغربية على أن تكون واضحة بشأن ما هو مطروح للنقاش وما هو غير مطروح للنقاش تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف «يجب القيام بكل هذا بمشاركة الشعب الأوكراني»، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا خمسة أشهر كاملة.

يذكر أن كيسنجر ولد في مدينة فورث الألمانية عام 1923، لكن أسرته الألمانية اليهودية اضطرت إلى الفرار من ألمانيا النازية في عام 1938.وتدرج كيسنجر حتى أصبح عنصرا رئيسا في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة من أواخر ستينيات إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي كمستشار للأمن القومي ووزير للخارجية.

وفي عام 1973 حصل على جائزة نوبل للسلام عن اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب مما كان يعرف في ذلك الوقت بفيتنام الشمالية.