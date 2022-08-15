كولن تعادل مع لايبزيغ

دوليه

فرض كولن التعادل على مضيفه لايبزيغ 2-2 ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني. العائد من تشلسي تيمو فيرنر سرعان ما استأنف تسجيلَ الأهداف في البونديسليغا مانحا التقدم لأصحاب الأرض، ورغم تعادل الضيوف عبر دايتـز، فإن نكونكو أعاد الأفضلية للايبزيغ رغم النقص العددي، قبل أن يهدي غفار ديول التعادل لكولن عن طريق الخطأ. وعلى غرار لايبزيغ، فشل باير ليفركوزن أيضا في تحقيق فوزه الأول في الدوري الألماني، بخسارته على أرضه أمام أوغسبورغ 2-1. وفي مباريات أخرى، تعادل فيردر بريمن مع شتوتغارت 2-2، وهرتا برلين مع أينتراخت فرانكفورت 1-1، فيما فاز هوفنهايم على بوخوم 3-2. وتعادل شالكه أيضا مع بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2.

