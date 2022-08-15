برينتفورد أذلَّ مان يونايتد

دوليه

سقط مان يونايتد أمام مستضيفه برينتفورد برباعية نظيفة أول من أمس في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الإنكليزي. وسجّل للفائز كل من جوشوا داسيلفا (10) والدنماركي ماثياس يانسين (18) وبن مي (30) والفرنسي بريان مبومو (35). وهي الهزيمة الثانية تواليا لفريق الشياطين الحمر بعد خسارته للمواجهة الافتتاحية في معقله أولد ترافورد أمام برايتون بهدفين لواحد ليواصل يونايتد رحلة البحث عن أولى نقاطه في المركز العشرين الأخير.



أما برينتفورد فقد رفع رصيده إلى 4 نقاط في المرتبة الثالثة مؤقتا بعد تعادله في الجولة الأولى من البريميرليغ مع مستضيفه ليستر سيتي بهدفين لمثلهما.

وتزيد هذه النتيجة الكبيرة من متاعب مان يونايتد ومدربه الهولندي الجديد إيريك تين هاغ وتغذّي الشكوك بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تشير التقارير الإعلامية إلى عدم ارتياحه للوضعية الراهنة للفريق الإنكليزي ورغبته في مغادرة صفوفه. وقال تين هاغ إن النادي في حاجة إلى لاعبين يتمتعون بالكفاءة العالية، بعد اعترافه بأن مستوى اللاعبين المتاحين بالفريق ليس جيدا بالقدر الكافي.

ونالت شباك الشياطين الحمر أربعة أهداف سُجلت في أول 35 دقيقة من المباراة ولا يزال الفريق بدون أي نقاط بعد مباراتين في الدوري. وقال المدرب الهولندي، الذي تولى تدريب يونايتد في مايوالماضي، في تصريح لسكاي سبورتس إن الوضع صعب بالفريق.وأضاف علينا أن نقدم مستوى أعلى مما قدمناه اليوم. نحن كفريق نمر بعملية صعبة.



هذا ما لم نتوقعه. وتابع تين هاغ: نحتاج إلى لاعبين جدد، لاعبين ذوي كفاءة. نحن نعمل على تحقيق ذلك وسنقوم بكل ما يلزم لإقناعهم بالانضمام إلينا.

وكان يونايتد، ولا يزال، منخرطا في عملية بحث طويل عن لاعبين صاعدين منذ أن فُتح باب الانتقالات، بعد موسم محبط العام الماضي وهزيمة مفاجئة للفريق على أرضه أمام برايتون في افتتاح الموسم الجاري.

وفي مباراة ثانية حقّق مانشستر سيتي، حامل اللقب فوزا كبيرا على ضيفه بورنموث برباعية نظيفة. وتناوب على تسجيل أهداف السيتيزنس كل من الألماني إلكاي غوندوغان (19) والبلجيكي كيفن دي بروين (31) وفيل فودن (37) والكولومبي جيفرسون ليرما (79 خطأ في مرمى فريقه). وهو الفوز الثاني للسيتي بعد انتصاره في المباراة الافتتاحية على وست هام يونايتد بهدفين دون ردّ ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة البريميرليغ بفارق الأهداف عن أرسنال. في المقابل تجمّد رصيد بورنموث عند 3 نقاط من فوز في الجولة الأولى على أستون فيلا بهدفين نظيفين.



وفي الثالثة قاد البرازيلي غابريال جيسوس أرسنال إلى مواصلة بدايته القوية هذا الموسم بفوزه على حساب ليستر 4-2 على ملعب الإمارات.

وسجّل جيسوس هدفي فريقه في الشوط الأول (23 و35)، محرزا أول أهدافه الرسمية منذ انتقاله إلى صفوف الفريق اللندني قادما من مانشستر سيتي خلال الصيف، فيما أضاف السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثالث (55) بعدما كان الفرنسي ويليام صاليبا قلّص النتيجة لليستر بعدما سجّل هدفا في مرمى فريقه (53).

وبعدما قلّص جيمس ماديسون النتيجة مرة اخرى لليستر (74)، قضى على آماله ارسنال سريعا بهدف للبرازيلي غابريال مارتينيلي الذي سجّل هدفه الثاني هذا الموسم (75). وفاز أستون فيلا على إيفرتون 2-1، ولم ينجح نيوكاسل الطامح إلى فرض نفسه من جديد في تحقيق فوزه الثاني وتعادل أمام مضيفه برايتون 0-0. كما انتهت مباراة ولفرهامبتون وفولهام بالتعادل السلبي. وانتهت مواجهة ساوثهامبتون وضيفه ليدز يونايتد بالتعادل 2-2.

