فوز أول لميلان وإنتر

دوليه

استهل نادي ميلان حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على ضيفه أودينيزي 4-2 أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي، فيما حقق غريمه إنتر فوزا في الأنفاس الأخيرة على ليتشي 2-1.



وعلى ملعب سان سيرو، تناوب على تسجيل رباعية ميلان الفرنسي تيو هيرنانديز (12 من ركلة جزاء)، الكرواتي أنتي ريبيتش (15 و68)، والإسباني إبراهيم دياس (46)، فيما أحرز البرازيلي رودريغو بيكاو (2) والمغربي آدم ماسينا (45+4) هدفي الضيوف. وبهذا الفوز الافتتاحي، خطف ميلان أول ثلاث نقاط في مشواره نحو الدفاع عن لقبه، فيما بقي أودينيزي خالي الوفاض. ونجح فريق أودينيزي في فرض إيقاعه سريعا، ليفتتح التسجيل بعد مرور 90 ثانية عن طريق بيكاو (2).وفي الدقيقة التاسعة، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لميلان بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) ضد الفرنسي براندون سوبي لعرقلته دافيد كالابريا، فانبرى لها هيرنانديز وحوّلها في المرمى بنجاح (12). وما هي إلا ثلاث دقائق، حتى ضاعف ريبيتش النتيجة وأحرز هدف التقدم لميلان (15).



وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل عن الضائع في الشوط الأول، نجح أودينيزي في إدراك التعادل عن طريق المغربي ماسينا (45+4). وفي الشوط الثاني، رد ميلان التحية لأودينيزي بهدف مبكر عن طريق دياس بعد نحو نصف دقيقة من انطلاقه. وزاد ريبيتش الغلة التهديفية لميلان بهدف رابع (68). وحقق لوكاكو بداية مثالية في عودته إلى إنتر بعدما سجّل هدفا قبل مرور دقيقتين على بداية المباراة أمام ليتشي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء. وهزّ المهاجم الدولي البلجيكي شباك ليتشي برأسية من مسافة قريبة بعد عرضية من ماتيو دارميان ليمنح إنتر التقدّم على ستاد فيا ديل ماري في استهلال حملة نيراتسوري لاستعادة السكوديتو من غريمه ميلان.



والمفارقة أن لوكاكو نفسه سجل هدفا أمام ليتشي في أول مباراة له في الدوري الإيطالي عام 2019 حينما فاز إنتر برباعية نظيفة. ورفض فريق ماركو باروني أن يرضخ لخصومه، وأدرك التعادل بعد أقل من دقيقتين على انطلاقة الشوط الثاني عن طريق الغامبي أسان سيساي. غير أن الظهير الهولندي دنزل دامفرايز خطف الأضواء بإحرازه هدف الفوز لإنتر في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع (90+4).

