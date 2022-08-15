سان جرمان «يضرب بالخمس»

دوليه

تخطى باريس سان جرمان ضيفه مونبلييه 5-2 أول من أمس ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي. واستهل سان جرمان الموسم بقوة من خلال تتويجه بلقب كأس الأبطال الفرنسية عندما تغلب على نانت 4-0، ثمّ استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا لفرنسا بفوز ساحق على كليرمون 5-0 الأسبوع الماضي.



وافتتح سان جرمان المهرجان التهديفي بالنيران الصديقة على ملعب بارك دي برانس، عن طريق ساكو من طريق الخطأ في مرمى فريقه (39). غير أن البرازيلي نيمار واصل أداءه الرائع بتسجيل ثنائية، من ركلة جزاء في الدقيقة 43، قبل أن يضيف الثالث لفريقه من رأسية جميلة خدع بها حارس المرمى (51). وقلص النجم التونسي وهبي الخزري الفارق بهدف للضيوف في الدقيقة 58، قبل أن يعود مبابي ويحرز الهدف الرابع من ركنية في الدقيقة 69 عوّض به ركلة جزاء أهدرها في الشوط الأول (23).



واختتم البرتغالي ريناتو سانشيز مهرجان أهداف سان جرمان في الدقيقة 87، قبل أن يقلّص الكاميروني إنزو تشاتو النتيجة هباء لمونبلييه (90+2).

وفي مباراة ثانية ارتكب حارس رين التركي البديل دوغان علمدار خطأ فادحا منح به هدف التعادل للسويسري بريل إمبولو ليخرج موناكو المنقوص بتعادل 1-1.

وتردّد علمدار داخل منطقة الست ياردات في منظقة الجزاء خلال تعامله مع كرة أعادها له زميله الويلزي جو رودون، فانقض عليه إمبولو ليسرق الكرة منه ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 73.



وجاء هذا الهدف بعدما كان رين افتتح التسجيل عن طريق غايتان لابورد في الدقيقة 59. وأهدر موناكو ركلة جزاء في الدقيقة 33 عن طريق أكسل ديساسي، بعدما تصدى لها حارس رين ستيف مانداندا الذي غادر المباراة لاحقا للإصابة.

