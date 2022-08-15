هاليب إلى نهائي «تورونتو»

دوليه

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب، الخامسة عشرة عالميا، إلى نهائي دورة تورونتو الألف للتنس، اثر فوزها على الاميركية جيسيكا بيغولا المصنّفة سابعة بنتيجة 2-6، 6-3 و6-4 في الدور نصف النهائي، لتواجه المفاجأة البرازيلية بياتريز حداد مايا الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا وصيفة بطلة العام الماضي 6-4 و7-6 (9-7). وسيكون هذا النهائي في تورونتو الأول لهاليب منذ فوزها بدورة ملبورن الـ 250 في يناير الماضي، والنهائي الاكبر للمصنّفة الاولى عالميا سابقا منذ فوزها بدورة روما عام 2020.



وضمَن الفوز لهاليب عودتها الى نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات دبليو تي أيه الذي سيصدر اليوم، مع امكانية ان تصعد الى المركز السادس في حال تتويجها باللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2016 و2018. وعلقت الرومانية التي أكدت عودتها الى مستواها السابق بعد عام من المعاناة بسبب الإصابات، على مباراتها مع بيغولا قائلة لم يسبق أن واجهتها في السابق، وبالتالي لم أكن أعلم ما يجب توقعه. لكنها كانت معركة رائعة. أنا سعيدة جدا بما اختبرته. وتابعت بإمكاني التحسن بالتأكيد... لكني سعيدة بالوضع الذي وصلت اليه.

