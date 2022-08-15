تعادل مخيب لبرشلونة أمام رايو فايكانو

دوليه

خيّب برشلونة آمال عشاقه في ظهوره الرسمي الأول هذا الموسم، وذلك عندما اكتفى بالتعادل 0-0 على ملعبه كامب نو أمام ضيفه رايو فاليكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني أول من أمس. وتعرض سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة للطرد بعد نيله الإنذار الثاني 90+3. وهذه المرة الثالثة تواليا التي يفشل فيها برشلونة في تحقيق الفوز على منافسه، حيث انتهت المواجهتان الأخيرتان بفوز رايو فايكانو 1-0.



واستهل تشافي مباراته الأولى في لا ليغا لهذا الموسم بخطة 4-3-3، فقاد الثلاثي ليفاندوفسكي ورافينيا والفرنسي عثمان ديمبيلي خط الهجوم فيما لجأ مدرب رايكو فايكانو أندوني إرايولا إلى خطة احتوائية بـ 4-2-3-1. وكان برشلونة الطرف الأفضل في بداية اللقاء مع تقدمه نحو الهجوم، فكان الرواق الأيمن الاكثر فعالية عن طريق ديمبيلي الذي كانت له تسديدتان على المرمى بالاضافة إلى سلسلة من التمريرات والعرضيات في الشوط الأول. ولم يتسن لليفاندوفسكي الاحتفال بدخول كرته المرمى بعد أن رُفعت راية التسلل سريعا (12).



وبعد تسع دقائق، حصل رافينيا على فرصة أخرى إثر تمريرة من الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس إلا أنّ كرته مرت قرب المرمى. وتابع الفريق الكاتالوني ضغطه على المرمى سعيا وراء هدفه الأول هذا الموسم، إلا أنّ محاولاته افتقدت المرونة والحسم في الشوط الأول ليدخل الفريقان إلى استراحة الشوطين متعادلَين من دون أهداف. ودفع تشافي بالهولندي فرينكي دي يونغ وسيرجي روبرتو وآنسو فاتي لتنشيط الوسط الهجومي في بداية الشوط الثاني، ورغم أفضلية بلاوغرانا على أرض الملعب، لم يكن رايو فايكانو متفرجا في اللقاء، بل كانت له فرص خطيرة.



وتابع أصحاب الأرض ضغطهم بقيادة دمبيلي أنشط اللاعبين، وكان له تمريرة لفاتي، حيث سدّد الأخير كرة قوية تصدى لها حارس فايكانو المقدوني ستولي ديميترييفسكي (65). وحظي ليفاندوفسكي بفرصة ذهبية لاقتناص الفوز بعدما سرق زميله دي يونغ الكرة قبل أن يمرر الى المهاجم البولندي الذي سدد كرة مقوسة مرت كذلك بجانب المرمى (82)، ثم كاد الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ ان يدك الشباك (87).



وبعد احتساب ثماني دقائق كبدل وقت عن الضائع، تعرّض برشلونة لنكسة بطرد لاعبه بوسكيتس اثر نيله بطاقتين صفراويين بعد خطأ ارتكبه على الكولومبي راداميل فالكاو (90+3).

واستهل فياريال الموسم الجديد بفوزه الكبير على مضيفه بلد الوليد 3-0 في المرحلة ذاتها التي شهدت أيضا تعادلا مثيرا بين إسبانيول ومضيفه سلتا فيغو 2-2.

وخرج اسبانيول بنقطة غالية، فيما تحسر سلتا فيغو على إضاعة ثلاث نقاط كانت في متناول اليد.