تشافي مستاء من التعادل

دوليه

أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، استياءه من التعادل السلبي ضد رايو فاليكانو، بالجولة الأولى من الليغا، التي أقيمت في معقل البلوغرانا سبوتيفاي كامب نو. وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: أتفهم خيبة الأمل؛ حيث ظهرت الكثير من التوقعات على الفريق، ويجب تحليل المباراة جيدا، والتحسن ومواصلة الإيمان بقدراتنا والاستمرار في العمل.



وأضاف: تألق تير شتيغن؟.. من المهم أن يساعدنا في الحفاظ على النقاط، واليوم فعل ذلك، ولهذا أؤمن به. وأتم: رايو فاليكانو دافع بشكل جيد، وكلفنا ذلك صناعة الفرص أكثر من المعتاد، ومن المؤسف التعادل اليوم؛ لأننا أردنا أن نظهر للجماهير أننا على المسار الصحيح، وهي خيبة أمل ونطلب منهم الصبر.