«الرماية» و«السباحة» يتطلعان إلى الذهب

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حقق رماة الكويت نتائج متفاوتة في تصفيات الدور التمهيدي لمسابقة (سكيت) أمس في دورة العاب التضامن الاسلامي الخامسة المقامة في مدينة قونية التركية وتستمر حتى 18 أغسطس الحالي، وشارك رماة وراميات السكيت بثلاث جولات من اصل خمس بواقع 25 طبقاً لكل جولة على ان تستكمل المنافسات اليوم بلعب الجولتين المتبقيتين لمعرفة اللاعبين الثمانية المتأهلين للدور النهائي في مسابقات الرجال والسيدات



واحتل البطل الاولمبي عبدالله الرشيدي المركز الخامس بتصويب 72 طبقاً، بينما حصل منصور الرشيدي على المركز الثاني عشر بتصويب 71 طبقاً، وجاء عبدالعزيز السعد في المركز السادس عشر بتصويب 70 طبقاً، وفي مسابقة السيدات حصلت ايمان الشماع على المركز السادس بتصويب 68 طبقاً، وجاءت افراح بن حسين في المركز الثامن بتصويب 65 طبقا.

ويتطلع فريق السكيت الى زيادة غلة الكويت من الميداليات الملونة بعد تألق رماية (تراب) وحصدهم اربع ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين في المنافسات التي اختتمت الاول من امس.



وفي منافسات السباحة، بلغ السباح سعود الشمروخ الدور النهائي في مسابقة 200 متر حرة بتحقيقه زمن 1.55.41 دقيقة، وتمكن زميلاه علي الزامل و فيصل التناك من تخطي منافسات الدور نصف النهائي والوصول الى نهائي سباق 100 متر ظهرا بتسجيل الاول زمناً قدره 59.72 ثانية، والثاني 1.00.74 دقيقة، كما تأهل عبدالعزيز الضويحي الى نهائي سباق 200 متر متنوع مسجلاً 2.13.49 دقيقة، وانهى راشد الطرموم مشاركته في 200 متر صدرا بخروجه من التصفيات بزمن 2.25.54 دقيقة.

