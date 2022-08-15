«يد الكويت» ضم جاب الله

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تعاقد نادي الكويت مع اللاعب التونسي جهاد جاب الله لتدعيم صفوف فريق كرة اليد في البطولة العربية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 إلى27 سبتمبر المقبل. ويشغل جاب الله مركز الدائرة وهو يعتبر من أبرز اللاعبين في مركزه على مستوى القارة الافريقية حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة الافريقية الأخيرة التي اقيمت في مصر. وخاض جاب الله العديد من التجارب الاحترافية مع أندية أفريقية وعربية.



ويسعى الأبيض بطل آسيا إلى المنافسة بقوة على لقب البطولة. وسينتظم الفريق الذي بدأ تدريباته الأسبوع الماضي، في معسكر تدريبي خارجي في البوسنة اعتبارا من 31 اغسطس استعدادا للبطولة. ويقود يد الأبيض المدرب الوطني هيثم الرشيدي الساعي إلى مواصلة قيادة الفريق إلى منصات التتويج الخارجية بعد ان سيطر على البطولات المحلية في المواسم الماضية.

