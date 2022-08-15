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الظفيري والفارس إلى «سلة كاظمة»

زيد خلف
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الإثنين 15 أغسطس 2022

ضم نادي كاظمة لاعبي كرة السلة نواف الظفيري وحمد الفارس تدعيما لصفوف الفريق الذي يستعد للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة وابرزها البطولة العربية في الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل وبطولة الدوري المحلي. ومن المنتظر أن يتم التوقيع بشكل رسمي مع اللاعبين اللذين انضما إلى تدريبات الفريق، خلال الأيام المقبلة.

ويعتبر الظفيري الذي سبق له اللعب مع البرتقالي من اللاعبين الخبرة لما يتمتع به من مسيرة طويلة في كرة السلة وهو خاض الموسم الماضي في صفوف برقان وقدم معه مستويات مميزة قبل أن ينسحب النادي من البطولة في الموسم المقبل الأمر الذي دفع الأندية إلى التسابق من أجل التعاقد مع لاعبيه.

من جانبه انضم الفارس إلى البرتقالي قادما من الساحل الذي اعلن ايضاً انسحابه من البطولة، ويعد الفارس من اللاعبين الشباب الذين قدموا مستوى مميز في المواسم الماضية. ويقود تدريبات البرتقالي المدرب الأميركي جيسي اوينز الذي يسعى حالياً إلى التعاقد مع محترفين يدعمان صفوف الفريق في الموسم المقبل.


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