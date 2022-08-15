الزمالك والإسماعيلي في الكأس الليلة

محلية

يخوض الزمالك اليوم الاثنين مباراة قوية ومرتقبة أمام الإسماعيلي على استاد القاهرة الدولي في ثمن نهائي بطولة كأس مصر. ويأمل الزمالك في تحقيق فوز جديد بعد سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري والتي وضعته على بعد 6 نقاط من حسم اللقب للموسم الثاني على التوالي.



وحقق الزمالك لقبي الدوري والكأس للموسم الماضي ويأمل في الاحتفاظ باللقبين أيضا هذا العام. وتبدو الزمالك جاهزا لهذا الرهان خاصة مع تألق أحمد سيد زيزو وعودة إمام عاشور من الإيقاف بسبب تراكم البطاقات بخلاف توهج سيف الدين الجزيري والقائد محمود عبد الرازق شيكابالا وسيد عبد الله نيمار وغيرهم.

ومن المنتظر أن يلعب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك بالتشكيلة الأساسية التي تضم محمد عواد ومحمود الونش وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وإمام عاشور وأحمد فتوح وسيد عبد الله ومحمد عبد الغني وشيكابالا وزيزو وسيف الدين الجزيري.



في الوقت نفسه يعيش الإسماعيلي حالة معنوية مرتفعة بعدما اقترب من ضمان البقاء بالدوري مع مديره الفني حمزة الجمل ويأمل الإسماعيلي في مواصلة المشوار في الكأس وإقصاء الزمالك. ويعول الإسماعيلي على تألق عدد من نجومه وأبرزهم عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وأحمد مصطفى.