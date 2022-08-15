«الألعاب الشتوية» ينظم «هوكي السيدات» في نوفمبر

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اعلن نادي الالعاب الشتوية الكويتي انه سينظم بطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات خلال الفترة من 6 إلى 12 نوفمبر المقبل بمشاركة 6 منتخبات عالمية وباشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.



وقال رئيس النادي فهيد العجمي في تصريح لـ كونا ان البطولة ستضم منتخبات لوكسمبورغ والامارات وايرلندا وكولومبيا وأندورا اضافة للكويت معتبرا ان استضافة هذه البطولة القوية تعد نجاحا للنادي الذي يشغل العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للعبة. و اضاف العجمي ان النادي بدأ استعداداته التحضيرية لاقامة البطولة بشكل مبكر لضمان نجاحها لا سيما انها تلقى اهتماما خاصا من الاتحاد الدولي للعبة مشيرا الى ان النادي وبدعم من الهيئة العامة للرياضة سيقوم باعداد لاعبات المنتخب الكويتي بافضل صورة لخوض غمار هذه البطولة.ولفت الى ان النادي حرص على اقامة هذه البطولة في البلاد نظرا لدورها المهم في تطوير المستويات الفنية للاعبات أزرق الهوكي وصقل مهاراتهن في اللعبة مؤكدا ان النادي يولي الرياضة النسائية في كافة ألعابه الشتوية اهتماما كبيرا بجانب منافسات الرجال.



واشاد بدور اعضاء مجلس إدارة النادي وكافة العاملين في النادي وعملهم الدؤوب للاستعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي متوقعا ان تحفل البطولة بمستويات فنية عالية نظرا لقوة المنتخبات التي تشمل منتخبات يأتون من عدة مدارس و يمثلون ثلاث قارات هي أوروبا و أميركا الجنوبية و آسيا.

