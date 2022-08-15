السماوي تعادل مع الخليج

محلية

تعادل السالمية مع نادي الخليج السعودي 2-2 أول من أمس في آخر مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي المقام في تركيا استعداداً للموسم الجديد.

سجل هدفي الفريق البرازيلي اليكس ليما (10) والعراقي آسو رستم (35).

وعاد وفد السماوي للبلاد أمس على أن يعاود التدريبات غداً الثلاثاء استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز والتي يستهلها السالمية بمواجهة التضامن يوم 25 أغسطس الحالي. وخاض السماوي في معسكره 4 مباريات ودية فتعادل مع الأهلي السعودي 1-1، ومع الخليج 2-2، وخسر أمام مواطنهما الرائد 0-2، وتعادل كذلك مع فريق جينشلربيرليجي التركي 3-3.

