الليالي شديدة الحر ترفع معدل الوفيات %60

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من المتوقع أن تؤدي الليالي شديدة الحر الناجمة عن تغير المناخ إلى زيادة معدل الوفيات حول العالم بنسبة ستة أضعاف بحلول نهاية القرن الحالي، وفقاً لدراسة جديدة تشرح كيف يؤدي ارتفاع درجات الحرارة الليلية الناجم عن التغير المناخي إلى الإخلال بوظائف الجسم البشري.



يقول العلماء، بينهم باحثون من جامعة كارولاينا الشمالية في شابل هيل بالولايات المتحدة، إن اختلال النوم الذي يعاني منه الأشخاص حول العالم بفعل التغير المناخي بوسعه أن يلحق ضرراً بجهاز المناعة، فضلاً عن زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة والالتهاب وأمراض الصحة العقلية.



ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت بلانيتاري هيلث، أن متوسط شدة الحر في الليل سيتضاعف بحلول عام 2090 من 20.4 درجة مئوية إلى 39.7 درجة مئوية في 28 مدينة حول العالم.

وفي هذا الإطار، يقول العلماء إن ارتفاع درجات الحرارة خلال الليل ربما يؤدي إلى خلل في أنماط النوم العادية، ويزيد من أعباء الأمراض الناتجة من الحر الشديد.