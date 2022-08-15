فائدة مذهلة لصعود الدرج بدلاًمن استخدام المصعد!

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على الرغم من أن هناك إجماعا على أن الحركة البدنية والتمرينات الرياضية عموماً مفيدة بشكل عام، إلا أن العلماء يواصلون تحقيق نجاحات مثيرة للاهتمام حول تفاصيل العلاقة بين النشاط البدني وجودة الحالة الصحية.



فقد توصل فريق بحثي ألماني إلى أنه حتى التغييرات الطفيفة في النشاط البدني المنتظم، مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد، يمكن أن تساعد على مقاومة فقدان الحجم المرتبط بالعمر في مناطق الدماغ المسؤولة عن مكافحة الأمراض.

بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلاً عن دورية Neurology، أظهرت الأبحاث كيف يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في مكافحة بعض آثار الشيخوخة، بما يتضمن دراسات تُظهر أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يحافظ على مرونة القلب ويقلل من ضعف الإدراك الطفيف ويحفز الهرمونات التي تحمي من مرض الزهايمر والخرف.



وسعى فريق علماء في المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية DZNE إلى إضافة المزيد من الأدلة إلى هذه المجموعة المتزايدة من الأدلة العلمية، من خلال النظر في تأثيرات التمرينات على مناطق معينة من الدماغ. ويمكن أن يكون كبار السن غير النشطين هم الأكثر استفادة، حيث توصل العلماء إلى أنه تم ملاحظة أكبر زيادات في الحجم بشكل مفاجئ، عند مقارنة الأشخاص غير النشطين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً مع الأشخاص النشطين بشكل معتدل.