أغلى فستان في العالم ليس جميلاً..

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أغلى فستان في العالم أو «العندليب في كوالالمبور»، فستان طويل وضيق باللون الأحمر، لم يلق إعجاب الجمهور بالطريقة المتوقعة.

هو فستان خاص للسهرة، قام بتصميمه عبدالله فيزالي، مكون من عدة مواد بينها الحرير واليفون والتفتا والساتان وكريستال شواروفسكي، إضافة إلى 51 قطعة ماسة أصلية، و70 قيراطاً من الماس التفتا والشيفون والحرير، ووصل سعره إلى الـ 30 مليون دولار.



إلا أن المفاجئ أن الفستان ورغم الجهد الذي تطلب إتمامه واستخدام أغلى المواد فيه، إلا أنه لم يلق ردة الفعل المطلوبة، حيث أن الجمهور كان يعتقد أن أغلى فستان في العالم، من المفترض ان يكون بتصميم أجمل من هذا.