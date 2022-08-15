الانتخابات أمانة بيد القضاء!

الاخيرة

يُحسب للانتخابات الكويتية أنها ومنذ عام 67 أي ما يقارب نصف قرن لم يشكك أحد قط بنزاهة صناديقها، بعكس انتخابات العالم الثالث الذي ننتمي له والمشتهر بنتائج 99?99? المعروفة سلفاً والسبب في ذلك أن انتخاباتنا تتم تحت إشراف القضاء الكويتي النزيه...



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انتخاباتنا البرلمانية القادمة سريعاً، ستتم تحت ذلك الإشراف الذي نفخر به، لذا علينا بالتبعية أن نحرص كل الحرص على سمعة ذلك المرفق المهم وسمعة القائمين عليه فليس من اللائق أن ننسب لهم أمراً لم يحدث أو قولاً لم يقل لأن من الحرج الشديد أن يضطر القائمون على ذلك المرفق المفخرة إصدار البيانات لتصحيح الأخبار التي تنشر، فالمحافظة على سمعة القضاء الكويتي الشامخ هو حفاظ علينا وعلى كينونة بلدنا لوجود مرجعية قانونية وعدلية يلتف الشعب جميعاً حولها...



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وفي هذا السياق... للداعين للتصويت بالبطاقة المدنية، ماذا لو أن مواطناً مسجلاً بالدائرة الأولى إلا أن بطاقته المدنية تظهر أنه يسكن الدائرة الخامسة، سيمُنع ذلك المواطن من التصويت بالدائرة الأولى، إلا أنه في الوقت ذاته لن يستطيع التصويت في الدائرة الخامسة كونه غير مسجل في قوائم الناخبين الخاصة بها، لذا سيقوم ومثله الآلاف بالطعن بدستورية تلك الانتخابات كونه حُرم من ممارسة حقه الدستوري بالانتخابات... أعتقد شخصياً أن رأي رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار فيصل المرشد الذي نشرته جريدة الجريدة أمس هو الأفضل أي الاستمرار في العمل بما هو قائم منعاً للطعن والإحالة للمحكمة الدستورية، ولمجلس الأمة الجديد القيام بالتغيير المطلوب.



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آخر محطة:

نرجو من وزارة العدل والأفاضل القائمين عليها تعيين ناطق رسمي مختص بشؤون مجلس القضاء الأعلى ليتكفل عند الحاجة بإيضاح أو الرد على أي أمر يختص بشؤون ذلك المرفق المهم.