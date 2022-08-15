لا تحرير لأسعار السلع.. في عهد الحكومة الحالية

مال وأعمال

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «النهار»، أن الحكومة لن تتطرق إلى ملف تحرير أسعار السلع نهائياً خلال الفترة الحالية، وأن الموضوع لن يتم التطرق إليه.

وقالت مصادر متابعة إن تحرير أسعار السلع -حال التطرق- فهو لن يمس السلع الرئيسية للمواطن أو المقيم، لافتة إلى أن الدولة تلتزم بدفع الفوارق السعرية بين الأسعار العالمية والمحلية لتأمين مستويات الأسعار.

وبينت أن هناك تفهماً للارتفاعات العالمية التي تعاني منها كل الأسواق بسبب تداعيات الحرب «الروسية- الأوكرانية»، وكذلك بسبب ارتفاعات أسعار الشحن عالمياً.

وأشارت إلى أن ارتفاعات أسعار النفط وزيادة الايرادات الفعلية في الميزانية تعززان التوجه الحكومي نحو تحقيق منظومة الأمن الغذائي من خلال تنفيذ آليات طويلة الأمد، مع تشجيع الصناعات المحلية وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المصانع المحلية من مختلف القطاعات.

وشددت المصادر على أن التحرير قد يطول السلع الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها، والتي ترهق فاتورة الواردات دون مبرر، مشددة على أن توفير السلع والمستلزمات والأدوية من بين الأولويات التي تحرص الحكومة على توافرها وبأسعار مناسبة.

وأضافت أن لجنة تعزيز الأمن الغذائي تستهدف تحقيق منظومة متكاملة من الأمن الغذائي لجميع السلع الضرروية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، مع مراعاة ظروف وأوضاع السوق المحلي والعالمي، وبما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين والمقيمين من ناحية وعدم رفع أسعار السلع من ناحية أخرى. وكانت الحكومة قد أعلنت في أكثر من مرة أن الأمن الغذائي في البلاد آمن ولن يمسه أي نقص، لافتة الى أن الكثير من الشركات أكدت استعدادها للتعاون خلال الفترة المقبلة للحفاظ على سلسلة التوريد وتوفير السلع والمحافظة على مستويات أسعارها، كذلك هناك حرص كبير من القيادة السياسية العليا على هذه المسألة.

كما أكدت الاهتمام بالصناعات الغذائية التي تضيف قيمة أسـاسـية متعلقة بأولوية الأمن الغذائي، لا سيما في ظل الاضطرابات المستمرة في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، نتيجة ما يحدث في العالم اليوم من تداعيات، مما يتطلب العمل الحثيث واليقظة في أنشطة انتاج المواد الغذائية وتصنيعها وتوريدها.

