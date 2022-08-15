«KIB» يؤسس «KIB مركز مبادر» لرواد الأعمال

مال وأعمال

مساهماً بدوره في تحقيق الرؤية السامية والطامحة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخراً عن تأسيس شركة « KIB مركز مبادر» لشريحة المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي عبارة عن منظومة متكاملة تعمل كحاضنة ومسرّعة أعمال لدفع مسيرة المبادرين من الشباب الكويتي، وذلك من خلال توفير منصة تدريبية، وإرشادية، وعملية، تؤهلهم بتوجيهات متخصصة ومعتمدة حتى يتمكنوا من إدارة وتنمية أعمالهم بنجاح، وقيادتها بنهج فعال وممارسات سديدة.

وأوضح البنك أنه قد أسس شركة «KIB مركز مبادر» لتعمل جنباً الى جنب مع المبادر الكويتي، ساعياً إلى صقل مهارات رواد الأعمال والمشاريع في الكويت، من خلال تقديم باقة رائدة من الأدوات التعليمية والتدريبية المتكاملة.

وحول الفكرة العامة من تأسيس هذه الشركة، أفاد عبدالله العوضي، من KIB، بأنها جاءت كجزء من جهود البنك على الصعيد التنموي، وسعيه المتواصل كمؤسسة مصرفية رائدة نحو المساهمة في تعزيز أداء المبادرين وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، لافتاً إلى الدور المهم والحيوي الذي يلعبه هذا القطاع ضمن آفاق التنويع الاقتصادي، وإرساء قواعد التنمية في البلاد.

وفي هذا الصدد، أكد العوضي أن شركة «KIB مركز مبادر» سيكون لها دور بارز في تلبية احتياجات بيئة ريادة الأعمال المحلية على نطاق واسع.

ونوه العوضي في ختام تصريحه إلى استمرار KIB بتنظيم المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، مؤكداً ضمن هذا السياق التزام البنك التام بمتابعة شركة «KIB مركز مبادر» والتركيز على تطوير برنامجها الريادي، مع الاستمرار بتقديم كل سبل الدعم والإرشاد لتعزيز أهدافها التنموية، والرامية إلى تأسيس جيل جديد من الطاقات الشابة الكويتية من المبادرين ورواد الأعمال، متبنياً تطلعاتهم إلى تطوير وتنمية مشاريع طموحة، تساهم في تنوع ودفع الاقتصاد المحلي.

