«القرين» تنمو بصافي أرباح 300 %

مال وأعمال

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عن تحقيق صافي ربح بقيمة 6.30 ملايين دينار خلال فترة الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2022 من السنة المالية 2022/2023 مقابل مبلغ 1.56 مليون دينار. لذات الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو تتعدى 300% عن ذات الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم الواحد خلال الفترة مبلغ 5.87 فلوس بالمقارنة مع 1.52 فلساً خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وسجل مجمل الإيرادات المجمعة ارتفاعاً بنسبة 33% ليصل مبلغ 20.65 مليون دينار. بالمقارنة مع مبلغ 15.46 دينار. لذات الفترة من العام الماضي نتيجة لتحسن أداء الشركات التابعة، وسجل اجمالي الأصول المجمعة ارتفاعاً يقارب نسبة 3% ووصل إلى مبلغ 804.50 مليون دينار. كما في 30 يونيو 2022 بالمقارنة مع 784.99 مليون دينار.

كما في نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2022 نتيجة الاستحواذ الأخير على حصة إضافية بنسبة 9% من رأسمال شركة التقدم التكنولوجي. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين سعدون علي: «تؤكد النتائج المعلنة على تعافي معظم قطاعات استثمارات الشركة من مختلف الضغوطات التي فرضتها الازمة الصحية العالمية وبيئة الاعمال منذ عام 2020، وخصوصاً في قطاع البتروكيماويات الذي مازال يتصدر مستويات الأداء العالي منذ العام الماضي.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشـركة الشيخ صباح الصباح: «على الرغم من التحسن الملحوظ في أداء ونتائج جميع قطاعات استثماراتنا بالمجمل، إلا أن السبب الرئيس في الارتفاع القياسي لأرباح القرين المعلنة يرجع الى قيام مجموعة ايكويت للبتروكيماويات خلال الفترة المعلنة بتوزيع أرباح مرحلية عن ربعها الأول بلغت حصة القرين منها مبلغ 4 ملايين دينار، وأشيد بالذكر كذلك بأداء شركة جاسم للنقليات والمناولة المتميز من بعد انفراج بيئة الاعمال المحلية، وهو ما مكن الشركة من مضاعفة مستويات ربحيتها بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وهو ما نتطلع الى استمراره على صعيد جميع قطاعات اعمال المجموعة».

