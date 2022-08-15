سحب التحفيز بعد «كورونا».. هل يخلق أزمة جديدة؟

مال وأعمال

بلومبرغ - توشك البنوك المركزية على البدء في سحب حزم التحفيز المالي التي ضختها في اقتصاداتها من خلال شراء السندات، وسط مخاوف من أزمة جديدة. بالنسبة الى بنك انجلترا بصفة خاصة، فان تخفيض ميزانيته العمومية مع زيادة أسعار الفائدة في الوقت ذاته، يأخذ السياسة النقدية الى منطقة مجهولة.

قد يجد صناع السياسة النقدية أنفسهم في مرمى النيران سريعاً، حيث يلقى عليهم باللوم في تفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي توقعوه. وبات البنك المركزي البريطاني الذي دخل فعلياً دورة زيادة أسعار الفائدة، قريباً من تسريع عملية تقليص محفظته الخاصة بالتيسير الكمي والبالغة 863 مليار جنيه استرليني (1.04 تريليون دولار).

ففي مارس الماضي، توقف البنك عن اعادة استثمار الديون المستحقة.

عقب اجتماع السياسة النقدية في 15 سبتمبر، يعتزم البدء في بيع السندات الذهبية عبر السوق الثانوية.

وتتمثل المشكلة في أن الأعوام الـ13 المنقضية لم تشهد شيئاً عدا المزيد والمزيد من برامج التيسير الكمي، أولاً في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ثم للمحافظة على النمو خلال وباء «كورونا»، وما من أحد يعلم الأثر الاقتصادي لسحب 80 مليار جنيه استرليني -أي ما يعادل 100 مليار دولار تقريباً- من سيولة البنك المركزي سنوياً.

