«أرامكو».. أكبر أرباح فصلية على مستوى العالم

مال وأعمال

حققت «أرامكو» السعودية، في الربع الثاني من العام الحالي، أكبر أرباح فصلية تسجلها شركة مدرجة على مستوى العالم، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

وصافي الربح البالغ 48.4 مليار دولار، يُعدُّ الأعلى فصلياً منذ إدراج الشركة في سوق الأسهم نهاية عام 2019، وتجاوز تقديرات المحللين التي كانت تتوقّع تحقيق 46.2 مليار دولار كأرباح، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم.

وأشار رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في فيديو على «تويتر» تعقيباً على نتائج الشركة المالية، إلى أن «الأرباح القياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح التي حققها قطاع التكرير».

وأكد الناصر أنه «في ظلّ أجواء القلق التي تسود العالم حول أمن الطاقة، والنقص في الاستثمار العالمي في النفط والغاز، فإن «أرامكو» السعودية تواصل الاستثمار بشكل كبير في هذا المجال». متوقعاً أن «يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الحالي، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية للمدى القصير».

