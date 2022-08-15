تراجع التضخم في أميركا إلى 8.5 %

مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة في يوليو الماضي، حيث وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الكلي إلى 8.5% على أساس سنوي مقابل 9.1% في يونيو، فيما يعد أعلى معدل تباطؤ شهري تسجله زيادات الأسعار منذ عام 1973. ويعكس هذا الرقم انخفاض أسعار الطاقة، على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف المواد الغذائية.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة أقل من المتوقع، إذ ارتفع بنسبة 5.9% على أساس سنوي، أي أدنى مستوياته المسجلة في 10 أشهر. وظلت بعض المكونات الفرعية مثل الرعاية الصحية والسكن من أبرز المصادر الرئيسية للتضخم في يوليو، بينما انخفضت أسعار تذاكر الطيران والأجهزة والملابس والسيارات المستعملة.

وقال التقرير الشهري الصادر عن البنك الوطني إن ضغوط الأسعار مازالت كبيرة، وسارع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن توقعات السوق المعتدلة والتأكيد على مواصلة رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل «غير واقعية»، حيث من المرجح أن يظل التضخم أعلى من مستوى 2%.

من جهة أخرى، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز: «تعد قراءة يوليو هي أولى قراءات التضخم «إيجابية» مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك منذ بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس، ومع ذلك ذكر أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول، وتوقع ارتفاع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الأميركية إلى 3.25- 3.50% بنهاية العام الجاري، ثم إلى النطاق 3.75- 4.00% بنهاية العام المقبل.

