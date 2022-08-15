«كامكو إنفست»: النفط دون حاجز 100 دولار للبرميل بداية أغسطس

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أشار تقرير اقتصادي متخصص الى أن المخاوف المتعلقة بجانب الطلب تطارد سوق النفط، حيث انخفضت الأسعار مرة أخرى إلى ما دون 100 دولار أميركي للبرميل في بداية أغسطس 2022.

وفي التقرير الشهري الصادر عن «كامكو إنفست» حول أداء أسواق النفط العالمية، وصلت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب بعد عودة ظهور مخاوف الركود مجدداً على ساحة الأحداث، حيث ظلت توقعات الطلب غير واضحة خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا.

وأدى رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى تعزيز إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي، حيث إن معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة لايزال مرتفعا عند 8.5 في المئة في يوليو 2022. كما أدت موافقة الأوبك على زيادة الإنتاج، وإن كان بمستويات هامشية، واستئناف الإمدادات من ليبيا إلى زيادة الضغوط على النفط.

إلا ان تراجع أسعار النفط والتقلبات المستمرة ساهمت في توفير بعض الارتياح لمستوردي النفط في كل أنحاء العالم الذين كانوا ينادون بزيادة الإنتاج. ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى تعويض مخاوف نمو الطلب جزئياً. وانخفض متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى ما دون 4 دولارات أميركية للغالون للمرة الأولى منذ مارس 2022 ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز بيانات التضخم على المدى القريب والذي من المتوقع له أن ينخفض بعد ذلك.

كما كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة أخيراً من الولايات المتحدة والصين عن صورة إيجابية. وفي ذات الوقت، سلط كبار المسؤولين التنفيذيين الضوء على حالة عدم اليقين بشأن الركود الاقتصادي وما ينتج عن ذلك من مواصلة الالتزام بالحذر. كما أظهرت البيانات الصادرة من الصين والهند أيضاً إشارات طلب إيجابية مدعومة من التعافي الاقتصادي وكذلك رخص أسعار الواردات النفطية من روسيا. كما أدى التحول من الغاز إلى النفط بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، خاصة في أوروبا، إلى دعم أسعار النفط.

وعلى جانب العرض، أثرت الزيادة التي وعدت بها الأوبك وحلفاؤها بمقدار 100 ألف برميل يومياً في اجتماعها الأخير إلى حد ما على ارتفاع أسعار النفط. إلا انه على الرغم من ذلك، أثار المتشككون بعض المخاوف المتعلقة بشأن قدرة المجموعة على زيادة الإنتاج بشكل أكبر. وساهم استئناف الإنتاج في ليبيا في الحد من ارتفاع الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، اظهرت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الأخير، أن حظر واردات النفط الروسي كان له تأثير ضئيل في إنتاج روسيا. من جهة أخرى، بدأ تجنب استيراد النفط الروسي ينعكس على البيانات الأخيرة، مما أدى إلى تحول هيكل السوق مع انخفاض واردات اليابان من النفط الروسي لتصل إلى الصفر خلال يونيو 2022، بينما استوردت بولندا أولى شحناتها من خام مربان أبوظبي في أغسطس 2022 كبديل للنفط الروسي. من جهة أخرى، احتفظت الصين والهند بمركزها ضمن أكبر مستوردي الخام الروسي الرخيص.

أما على صعيد الإنتاج، فزاد إنتاج الأوبك بأكثر من 200 ألف برميل يومياً في يوليو 2022 بدعم رئيسي من زيادة الإنتاج من قبل منتجي الشرق الأوسط، والذي قابله جزئياً تراجع إنتاج أنغولا وإيران.

من جهة أخرى، كشف أحدث تقرير أسبوعي لإدارة معلومات الطاقة عن وصول إنتاج النفط الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة بعد الجائحة عند 12.2 مليون برميل يومياً، فيما يعد الأعلى منذ أبريل 2020. كما سجلت بيانات منصات الحفر أول تراجع في عددها منذ 10 أسابيع وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة بيكر هيوز.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 6 أشهر ببداية أغسطس 2022 وصولاً إلى 94.1 دولاراً أميركياً للبرميل على خلفية المخاوف المتعلقة بتأثير ركود الاقتصاد العالمي المتوقع على الطلب على النفط. وكان الانخفاض خلال الأسبوع الأول من الشهر هو الأعلى منذ بداية أبريل 2022.

إلا انه كانت هناك عوامل معاكسة متساوية دعمت أسعار النفط مما أدى إلى هدوء وتيرة تقلبات أسعار النفط وتراجعها هامشياً إلى دون مستوى 100 دولار أميركي للبرميل.

وكان ضعف معدلات التضخم من أبرز الأسباب الجوهرية التي ساهمت في ذلك، الذي أعقبه صدور بيانات سوق العمل القوية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، اتخذ الطلب على النفط اتجاهاً إيجابياً في الصين والهند. حيث ارتفعت الواردات النفطية للهند بنسبة 17.1 في المئة خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2022 بعد ارتفاع الطلب وتلقي خصومات من روسيا بينما زادت واردات الصين بنسبة 1 في المئة في يوليو 2022 مقارنة بتراجع الواردات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 47 شهراً والذي شهدناه في يونيو 2022.

