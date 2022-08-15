«Ooredoo» تدشن 3 فروع جديدة

مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات عن افتتاح أحدث فروعها في منطقة كيفان، وفي يوريكا السالمية، والثالث في برج الشايع الواقع في مدينة الكويت، لتنضم بذلك لسلسلة فروعها المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية الشركة التي وضعتها لتوسيع خارطة تواجدها، وتعزيز مبدأ التقارب لتتواجد حيثما تواجد عملائها، إلى جانب التزامها بتوفير خدمات متطورة و حلول متكاملة و عروض وباقات حصرية ومميزة لعملائها بهدف إثراء تجربتهم الرقمية ومواكبة الطلب المتزايد على منتجات Ooredoo وأحدث الأجهزة الذكية التي توفرها .

وتعليقاً على افتتاح الشركة فرعها الجديد في برج الشايع الكائن بقلب مدينة الكويت الأسبوع الماضي، بحضور المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى Ooredoo الكويت عيسى الموسى ومدير عام برج الشايع هاكان بتك، قال الموسى «نحن نعمل باستمرار ضمن استراتيجية واضحة لتوسيع رقعة انتشارنا في كل الأماكن الحيوية في الكويت، لنتمكن من خدمة عملائنا بشكل أفضل و تلبية مختلف احتياجاتهم من خلال الباقات والحلول المبتكرة التي نقدمها لجميع العملاء، بما في ذلك الأفراد والشركات».

وأضاف «أنه بات من الضروري أن تغطي شبكة فروعنا معظم المناطق السكنية و التجارية في ظل ارتفاع قاعدة عملائنا التي تجاوزت 2.5 مليون عميل، حيث نحرص على توفير الوقت والجهد للعملاء،و نقلهم لمرحلة جديدة من التواصل، وخلق تجربة تفاعلية فريدة متكاملة ومستلهمة من كبرى المتاجر الرقمية في العالم والتي تتماشى مع التطورات المتسارعة في عالم الاتصالات».

من الجدير بالذكر أن الشركة تعتزم قريباً افتتاح فرعها في مول العاصمة لينضم لقائمة الفروع الجديدة. كما توفر Ooredoo كل المعلومات حول أفرعها المنتشرة في الكويت، وذلك على تطبيقها المجاني للهواتف الذكية My Ooredoo المتوفر على متجر AppStore الخاص بالأجهزة التي تعمل على نظام تشغيل iOS ومتجر Google Play Store الخاص بالأجهزة التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد.