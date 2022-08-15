«بوبيان» نظم ورشة عمل حول «خدمة العملاء والسمعة المهنية»

مال وأعمال

نظم بنك بوبيان بالتعاون مع شركة RT للاستشارات والتدريب ورشة عمل حول خدمة العملاء والسمعة المهنية لمجموعة من موظفي إدارة الموارد البشرية في جامعة الكويت، وذلك في إطار حرص البنك على تعظيم مساهماته الاجتماعية.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: إن هذه الورشة تأتى في إطار جهود البنك وسعيه المستمر لتوفير التدريب اللازم لمختلف القطاعات في الجهات الحكومية بما يساعد موظفيها على أداء مهامهم بصورة احترافية، خصوصاً في مجال الموارد البشرية الذي يتميز بالتفاعل المباشر مع الأشخاص ويتطلب مهارات شخصية ومهارات خاصة في جوانب خدمة العملاء.

وأضاف أن الورشة التي نظمها البنك تطرقت إلى عدة موضوعات مهمة، ومن بينها تطوير مهارات حسن التواصل مع العملاء وتعزيز روح التعاون بين أقسام الإدارة إلى جانب شرح سبل تكيف الموظفين مع ضغوطات العمل.

وانعقدت ورشة العمل على مدار يومين في حضور 30 مشاركاً استفادوا من الموضوعات التي تم طرحها، كما شارك في الورشة أيضاً المدربة رحاب الطواري، مستشار خدمة العملاء ومؤسس شركة RT للاستشارات والتدريب والتي تتمتع بخبرات كبيرة ولديها سجل مميز في الدورات التدريبية الخاصة بخدمة العملاء والموارد البشرية.

تعاون مستمر

من ناحية أخرى، أشاد الحماد بالتعاون مع جامعة الكويت بمختلف إداراتها وقطاعاتها، الذي أثمر عن العديد من الأنشطة والفعّاليات التي كان آخرها رعاية البنك للمعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الكويت أخيراً في إطار دعم البنك المستمر لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية من الشباب الراغب في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي.

كما وقع البنك اتفاقيات تعاون مع العديد من الكليات من بينها كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة والبترول لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية الشابة ودعمها في مختلف المجالات الحديثة، خاصة تلك التى تتعلق بالعمل في القطاعين المصرفي والمالي اللذين يعتبران الأكثر جذباً لشباب الخريجين.

واختتم الحماد مؤكداً مواصلة بنك بوبيان دعم مختلف شرائح المجتمع لاسيما الطلبة، إيماناً منا بأنهم مستقبل الكويت والمحرك الرئيسي للتنمية وتحقيق النجاح والإنجاز للكويت.

