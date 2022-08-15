«ميزان القابضة»: 134 مليون دينار.. إيرادات بالنصف الأول

مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة.، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022. وبلغت الإيرادات: 134 مليون دك، وهي مماثلة لمستوى إيرادات النصف الأول من عام 2021.

وبلغت الأرباح التشغيلية 3.6 ملايين دينار بانخفاض 63.7% كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 8.3 ملايين دينار بانخفاض 42.3% وبلغت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم: 1.9 مليون، بانخفاض 73.9%

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «كان من المتوقع أن يكون النصف الأول من العام 2022 مليئاً بالتحديات،

حيث أثرت التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية في أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها الشركة والذي أدى إلى انخفاض هوامش الربح بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي نمت بشكل أسرع من نمو المبيعات وأسعار البيع».

ومن جانبه، قال الرئيس بالتنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت والش: «كان أداء المجموعة

في النصف الأول من عام 2022 مماثلاً لنفس الفترة من العام 2021 من حيث مستوى الإيرادات، أما الأرباح فقد تأثرت بسبب الضغوط الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً. إذ إن استمرار ارتفاع مستويات التضخم خلال النصف الأول من العام والأخص الارتفاع الملحوظ في تكلفة المواد الأساسية والتغليف، بالإضافة إلى استمرار الارتفاع في تكاليف الشحن والنقل قد أثر في هامش الربح بشكل فاق توقعاتنا. وتعمل المجموعة الآن على خلق توازن بين تلبية احتياجات الأسواق والعمل على تحقيق نمو في الأرباح المستقبلية للمجموعة».

وحقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 88.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع يقدر ب 3.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وشكل إيراد مجال الأغذية 66% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع

وتوزيع الأغذية والذي يمثّل 51.6% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 9.8% والخدمات الغذائية 4.5%. قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية: ارتفع إيراد هذا القطاع بنسبة 9.6%، قطاع التجهيزات الغذائية: انخفض إيراد هذا القطاع بنسبة 13.3%، قطاع الخدمات الغذائية: انخفض إيراد هذا القطاع بنسبة 10.9%.

