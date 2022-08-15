«الخليج للتأمين» تربح 15 مليون دينار

مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين تحقيق صافي ربح بقيمة 15 مليون دينار كويتي عن النصف الاول من عام 2022 بزيادة نسبتها 27%، بربحية 52.87 فلساً للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 11.8 مليون دينار كويتي وبربحية 53.51 فلساً للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع نتائج شركات المجموعة الفنية وأرباح استثماراتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ حقوق مساهمي المجموعة 184.4 مليون دينار كويتي (كما في 30/06/2022 بالمقارنة مع 129.4 مليون دينار كويتي كما في 30/06/2021 وبزيادة نسبتها 42.5%، وبلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي 650 فلسا.

هذا وقد بلغت قيمة الأقساط المكتتبة 458.7 مليون دينار كويتي (1.49 مليار دولار أميركي) بالمقارنة مع 253 مليون دينار كويتي (824.3 مليون دولار أميركي) بزيادة نسبتها 81% عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ ربح الاستثمار والايرادات الأخرى 17.6 مليون دينار كويتي (57.4 مليون دولار اميركي) بالمقارنة مع 11.3 مليون دينار كويتي (36.9 مليون دولار أميركي) عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 55%. وتدعيما لأعمال المجموعة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها، فقد بلغ صافي الاحتياطيات الفنية للشركة 487.4 مليون دينار كويتي (1.6 مليار دولار أميركي) كما في 30/06/2022، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ في المستقبل.

وبلغت قيمة الأصول في النصف الأول من العام الحالي 1.34 مليار دينار كويتي بالمقارنة مع 0.8 مليار دينار كويتي كما في 3006/2021 بزيادة نسبتها 67.3%. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد سعود الحسن «تعكس نتائج النصف الأول لهذا العام قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا والأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي)، وذلك بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى».

وأضاف «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام، لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعاً بالشكر والتقدير والشكر موصول أيضاً لكل الجهات الرقابية بالكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين.