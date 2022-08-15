«الكويتية» تحلّق إلى المدينة المنورة

مال وأعمال

في إطار سعيها الدؤوب لتوسيع شبكة خطوطها لعملائها الكرام، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بواقع ثلاث رحلات في الاسبوع أيام الاحد والثلاثاء والاربعاء، حيث سيتم إطلاق رحلتين اعتباراً من تاريخ 17 أغسطس 2022، وثلاث رحلات اعتباراً من تاريخ 13 سبتمبر 2022.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى المدينة المنورة يأتي انطلاقاً من حرص الشركة المستمر على افتتاح وجهات جديدة ومتنوعة تلبي من رغبات مسافريها الأعزاء، مشيرة إلى أن وجهة المدينة المنورة تعد من الوجهات ذات الأهمية الكبرى للمسلمين لما لها من معالم دينية وثقافية وأماكن مقدسة تاريخية.

وأضافت الخطوط الجوية الكويتية تسعى لتقديم خدماتها لعملائها الكرام وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها بداية من توفير قنوات الحجز المختلفة للمسافرين الكرام وطرح العروض المناسبة لهم مروراً باستقبالهم في مبنى الركاب رقم 4 وانهاء اجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة وصولاً للتجهيز الكامل لأسطول الخطوط الجوية الكويتية المتنوع من أحدث الطرازات المختلفة الحجم والاستمتاع بخدمات الشركة على متن طائراتها.