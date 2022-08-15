مال وأعمال

هو سلطان النجاحات وقائد سيمفونية تحول شركة المخازن العمومية أجيليتي إلى شركة عالمية بامتياز ، رافعاً اسم الكويت عالياً في الأسواق العالمية كافة.

لديه القدرة على اتخاذ القرارات بحكمة واقتدار، يقتنص الاستحواذات المتاحة لشركات عاملة في قطاع الخدمات، منشئاً شركات عالمية من طراز فريد.



إذ يعد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أجيليتي طارق السلطان أحد أهم صانعي الإنجازات في قطاع الخدمات اللوجستية حول العالم، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية حول العالم، فإن شركة أجيليتي تمكنت من استكمال الاستحواذ على شركة مينزيز للطيران بقيمة 763 مليون جنيه إسترليني لتنشئ بذلك أكبر شركة لتزويد خدمات الطيران في العالم.



ويؤكد السلطان أن هذه الصفقة تعد فصلاً جديداً بالنسبة إلى أجيليتي، فمن خلال الاستحواذ على شركة مينزيز وضمها إلى شركة ناس، تسنح أمام أجيليتي الفرصة لتعظيم القيمة لكل منهما.

النمو المستدام

ويضيف : تتمتع أجيليتي بسجل حافل من النمو المستدام والمسؤول على مدى العقدين الماضيين، مدفوعاً بنمو من عملياتها القائمة بالإضافة الى النمو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي قامت بها، وتعد هذه الصفقة جزءاً من استراتيجيتنا لتسريع مثل هذا النمو.



وبالنسبة إلى أجيليتي، سوف تنشئ هذه الصفقة أكبر شركة مملوكة ومدارة ضمن الكيانات الخاضعة للسيطرة والتابعة لمجموعة شركات أجيليتي وذلك من حيث الإيرادات وعدد الموظفين والحضور العالمي. ونحن نتطلع إلى رؤية شركة مينزيز الجديدة تحقق النجاحات بدعمنا ومساندتنا.

وقاد السلطان توسع أجيليتي لتصبح شركة عالمية تبلغ إيراداتها السنوية 5.2 مليارات دولار أميركي؛ ويعمل لديها أكثر من 26000 موظف في 100 دولة ، حيث يتولى

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية أجيليتي منذ 1997،.



وهو رئيس مجلس إدارة مركز سلطان للمواد الغذائية منذ 28 مايو 2017، وأمين التحالف العالمي لتيسير التجارة، وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية منذ 2014. كما أنه عضو في كل من مجلس المستقبل العالمي،

ومجلس حكام سلاسل الإمداد وصناعة النقل، ومبادرة مستقبل الإنتاج التابعين لـ المنتدى الاقتصادي العالمي.



وقد شغل عضوية مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وتقلد منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية بين 2012 و2013، مدير إداري لشركة New York Associates بين 1992 و1997، كما كان شريكاً في شركة Southport Partners بين 1990 و1991. والسلطان حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1990 من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 1986 من كلية ويليامز في الولايات المتحدة ، فضلا عن كونه من المؤيدين

النشطين للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وعضو مجلس منصة مستقبل التنقل التابع للمنتدى. وتعتبر أجيليتي أحد أكبر مزودي خدمات الشحن والتخزين في العالم، وهي شركة رائدة ومستثمرة في التكنولوجيات الحديثة المعززة لكفاءة سلاسل الإمداد، فضلا عن مكانتها الرائدة في الأسواق الناشئة وعن كونها واحدة من أكبر مالكي

المجمعات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.



جهود استثمارية



يؤكد السلطان أن أجيليتي حتما ستكون أقوى وأقوى مع استمرار تركيز جهودنا الاستثمارية في سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية، أما القطاعات الأخرى، وهي مجموعة شركات أجيليتي، التي منها المجمعات اللوجستية المتخصصة في تطوير المستودعات والبنى التحتية الصناعية الخفيفة، أو مجموعة خدماتنا الأخرى التي تغطي الخدمات اللوجستية للوقود، وإدارة العقارات التجارية، وخدمات المطارات، ورقمنة الجمارك، والخدمات اللوجستية الرقمية، فهي من بين أمور أخرى لم تتضمنها الصفقة.

ويقول: هناك طفرة كبيرة في حركة السفن عالميا وسط تحسن العوامل الداعمة في السوق، على الرغم من الصعوبات الموجودة بسبب الحرب الروسية -الأوكرانية وتداعيات كوفيد-19.



مضيفاً أن العوامل الداعمة تتضمن تغييرا في تركيبة الاستهلاك عالميا،

إذ تستهلك الدول الناشئة 66 % من البضائع المنتجة عالميا، وأن الطلب يتعزز من الدول الناشئة، وبالتالي سترتفع حركة النقل وسينعكس على أداء الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية. وأفاد بأن أجيليتي من الشركات التي تستفيد من الصعوبات اللوجستية في الأسواق، إذ تعمل على خلق حلول للعملاء في مواجهة هذه الصعوبات، وتابع أسعار الشحن ارتفعت بين أميركا والصين بنحو 15 مرة.

وأوضح أن الشركات الكبيرة قد تستوعب مثل هذه الزيادات، بينما يكون التأثير الأكبر على الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم.



شركات عالمية



ويشير إلى استهداف أجيليتي توسيع عمل شركتها التابعة عالميا والتركز على الوقود البيئي، مبينا أن الوضع الحالي صعب، لكن في الوقت نفسه يساعد في خلق الفرص الاستثمارية، وأن الأمور الآن أفضل من 6 أشهر ماضية. وهذه المجموعة من الشركات هي شركات قوية ذات هوامش عالية تتسم بالاستقرار، وتقدم هذه الشركات جميعاً خدمات مكملة للعمل اللوجستي. وقد قامت أجيليتي من خلال الاعلان عن صفقاتها الأخيرة في الأسواق العالمية إلى تحقيق تسويق عالمي مجاني مباشر للسوق المالي الكويتي، الذي بات تحت مجهر المستثمرين العالميين أفرادا ومؤسسات، خصوصا بعد سلسلة الترقيات التي تمت أخيرا على مؤشرات فوتسي وMsci، حيث إن حجم الصفقة وقوة الشريك العالمي دي إسي في وارتباط اسم شركة أجيليتي بإدراجها في بورصة الكويت، جعلت البورصة الكويتية حديث العالم ومحط أنظار وتقييم كبريات البنوك الاستثمارية، التي من المؤمل أن ترفع من نظرتها لبورصة الكويت وتصنيفها ايضا.



نموذج للخصخصة الناجحة



ويؤكد السلطان أن الشركة باتت نموذجاً ناجحاً للخصخصة، وليس كما يتم الترويج له أن الخصخصة عدو اقتصادي، فشركة أجيليتي نهضت من شركة محدودة الإمكانات والأصول تدير مخازن في الكويت لتخزين البضائع الى واحدة من أهم وأكبر 4 مجاميع عالمية في الخدمات اللوجيستية من نقل وتخزين وشحن بري وبحري وإدارة مطارات عالمية ومنافذ جمارك، وتنافس كيانات عملاقة في أهم مراكز التجارة العالمية، مثل سنغافورة وزيوخ وأميركا وأفريقيا. كما أنها شركة رائدة في الأسواق الناشئة، مستثمرة في التكنولوجيات الوليدة، ورائدة الأعمال المستدامة من خلال مجموعة شركاتها التابعة. كما أن أجيليتي، تستهدف الاستثمار الاستراتيجي الطويل الأمد في شركة أقوى وأكثر ربحية ما من شأنه تعظيم القيمة المضافة لمساهمينا.

