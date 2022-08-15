الجلاوي: دور الكويت كان ولايزال ريادياً في رعاية كتاب الله وحفظته

وطن النهار

أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي عـن تحـديـد مـوعـد انـطـلاق النسخة الحاديـة عشـرة لـجــائزة الكويت الدوليـة لحفـظ القـــرآن الكــريم وقراءاتـه وتجويد تلاوتـه في الثـانـي عشـر مـن شـهـر أكـتـوبـر المقبـل، برعايـة سـاميـة مـن سـمـو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقـال الـجـلاوي في تصريح صحفي إن جائزة الكويت الدولية لحفظ القـرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوتـه هـذا العـام تـأتـي بعـد أن مَـنَّ الله عـز وجـل علينـا بـزوال اسباب جائحـة فيروس كورونا وانحسار الخطـر مـا دفـع اللجنـة العليـا للجـائـزة بإعلان بـدء العمـل وتحديد موعد انطلاقتهـا الـذي سيكون بتـاريـخ 12 إلى 19 أكتـوبـر القـادم، بالإضافة الى تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية لتنظيم الجائزة حضورياً.

وأكـد الجـلاوي أن رعايـة صـاحب السمو أمير البلاد لهـذه المسابقة خير دليـل عـلـى حـرص القيـادة على دعـم مـســيــرة حـفـظ الـقـرآن وتشجيع وإكـــــــرام حفظتـه، مؤكدا أن الكويـت كـانـت ولا تزال تــــؤدي دوراً ريادياً كدولـة راعيـة لشؤون القـرآن الـكـريـم مـن خـلال تنظيم العديـد مـن الفعاليـات ومـن بينهـا هـذه الجـائـزة، الـتـي مـن أهــم أهـدافها الريادة والتميـز في الارتقـاء بحفظـة القـرآن الكــريم والقائمين عليـه، أفراداً ومؤسسات، سواء كانوا من داخل الكويت أو من خارجها.

وأضاف الجـلاوي أن الجائزة تهدف كذلك إلى تعريف الأمـة الإسـلامية والعربـيـة بالقراءات القرآنيـة وإبراز دور أئمة القـراءات وعلـوم القـرآن المحققين، فضلاً عن ترغيب الأجيال لحفظ كتاب الله ودراسـة عـلـم القـراءات وإظهار المتقنين مـن القـراء لهذه القراءات على مستوى دول العالم، وإشاعة روح التنافس الإيجابي في حفـظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت في الحفظ والتلاوة،

إضافة إلى إبراز الوجـه الحضاري للبلاد كراعيـة للقـرآن الـكـريـم علـى مستوى العالم، مؤكدا حرص الجائزة علـى تكريم الشخصيات القرآنيـة البـارزة الـتـي تقـوم عـلـى خـدمـة كـتـاب الله علـى مستوى العـالم وترسيخ القيم الإسلامية الوسطية من خلال فعاليات الجائزة. وأوضـح الـجـلاوي أن الجـائـزة حققـت جُـمـلـةً مـن الإنجـازات خلال مسيرتها خلال الأعوام العشرة السابقة الأفضل ممـا جـعـلـهـا بـين قريناتهـا مـن الجـوائـز الدوليـة، وأبرزهـا وجـود فـروع متميـزة غـيـر مـوجـودة في الجوائز الدولية الأخرى مثل: فرع القراءات العشر، وفرع أفضل مشروع تقني يخدم القرآن الكريم.