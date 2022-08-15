السفارة البريطانية: استئناف التأشيرات العادية والفائقة للطلبة

وطن النهار

أعلنت السفارة البريطانية لدى البلاد عن استئناف خدمتي الأولوية لتأشيرات الطلبة Priority Visa و Super Priority Visa لطلبات التأشيرات الدراسية الجديدة اعتبارا من 12 أغسطس. وأضاف بيان صادر عن السفارة، أن خدمات الأولوية ستختلف عند طالبي تأشيرة الزائرين، حيث إنه لن يكون هناك حد أقصى لتوافر الخدمة لطلبات تأشيرة الدراسة الجديدة في الوقت الحالي، لكن هناك حداً أقصى لطلبات الأولوية لتأشيرات الزيارة. وأوضح أن مدة معالجة تأشيرات الطلبة العادية (دون خدمة الأولوية) تستغرق 3 أسابيع تقريبا على مستوى العالم.

ومع ذلك، فإن شهر أغسطس هو فترة الذروة لطلبات تأشيرة الطلبة، ونحن نشهد بالفعل زيادة في تقديم طلبات التأشيرة الدراسية، لذلك حثت إدارة التأشيرات والهجرة البريطانية جميع المتقدمين على التقديم في أقرب وقت ممكن لتجنب التأخير في معالجة طلبهم، وخاصة أولئك الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات الطلبة.

وأشار إلى أنه لن يتمكن الطلاب الذين تقدموا في السابق، والذين تم أخذ بصماتهم الخاصة في مركز طلبات التأشيرة من إضافة خدمة الأولوية الفائقة أو خدمة الأولوية إلى طلباتهم التي يتم معالجتها حاليا. وستكون الخدمة متاحة للطلاب المتقدمين للحصول على تأشيرات دراسية في أو بعد 12 أغسطس وسيتاح لهم خيار استخدام الخدمة ذات الأولوية في طلباتهم.

إضافة إلى ذلك، يمكن لمقدمي الطلبات الذين تقدموا عبر المسار العادي بسحب طلباتهم الجارية وإعادة التقديم مع خدمة الأولوية إذا رغبوا في ذلك.

وذكر البيان أن مدة معالجة تأشيرات الزيارة العادية تستغرق 7 أسابيع في المتوسط، ولكن قد تستغرق بعض الطلبات وقتًا أطول. وشجعت إدارة التأشيرات والهجرة البريطانية المتقدمين أيضا على تقديم طلباتهم مبكرا أو الاستفادة من خدمات الأولوية المتاحة حسب الاقتضاء، وأن يتم إخطار الجهات المعنية عند وجود أي حالات إنسانية أو طارئة بشكل مناسب من خلال القنوات المعتادة.

ولفت إلى أن مدة معالجة التأشيرات العائلية العادية قد تستمر ما يصل إلى 24 أسبوع، وتعمل إدارة التأشيرات والهجرة البريطانية جاهدة للعودة إلى معايير خدمة العملاء السابقة البالغة 12 أسبوعا وستقوم بتحديثها في الوقت المناسب. وتظل جميع خدمات الأولوية معلقة لطلبات لم شمل الأسرة والزواج الجديدة. وحض البيان مرة أخرى المتقدمين للحصول على تأشيرة إلى المملكة المتحدة على التقدم في أقرب وقت ممكن، مع ضمان تضمينهم جميع الوثائق الداعمة ذات الصلة للمساعدة في عملية التقديم.

