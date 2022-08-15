المضف: تسهيل الأمور للمواطنين والالتزام بالقوانين

وطن النهار

استقبل وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف وعدد من القيادات التربوية المراجعين صباح امس، وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة التربية في منطقة جنوب السرة.

وقد اطلع المضف على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم للسعي نحو حلها وفق الامكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية.

وأكد المضف حرصه على الاستماع إلى آراء وشكاوى المراجعين، ومقترحات الموظفين في جميع القطاعات التابعة لوزارة التربية، بالإضافة إلى أهل الميدان التربوي، بما يخدم العملية التعليمية.

ودعا الوزير المضف القياديين لتيسير الأمور للمواطنين والمقيمين من خلال توجيههم وحل مشكلاتهم والرد على استفساراتهم. وقد تم استقبال المراجعين بحضور وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي.