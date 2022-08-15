العتيبي: الاستفادة من المتقاعدين أصحاب الخبرات

وطن النهار

أشاد رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. محمد زيد العتيبي بقرارات مجلس الوزراء بتوجيه مؤسسات الدولة إلى الاستعانة بالمتقاعدين في مختلف التخصصات وجميع المجالات.

وقال العتيبي في تصريح صحافي: إن توجيه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف إلى الوزراء باستقبال المواطنين والمواطنات والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، بالإضافة إلى توجيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين أصحاب الخبرات والشهادات العلمية، وتكويت الوظائف الاستشارية التي يستطيع أبناء الوطن القيام بها،

هي خطوة تعكس مدى تفهم الشيخ أحمد النواف لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وتعطي المزيد من التفاؤل بمرحلة جديدة ستعيشها البلاد نحو المزيد من التطور والإصلاح. وأضاف العتيبي بأنه آن الاوان النظر إلى أبناء الوطن أصحاب الشهادات العليا من حاملي «الماجستير والدكتوراه» للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في النهوض بالكويت وتطوير مؤسساتها والبنى التحتية بالمشاركة في المشاريع الوطنية للوصول إلى كويت جديدة 2035.

وناشد العتيبي سمو رئيس مجلس الوزراء الاستعانة بأصحاب الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة وجهات العمل المختلفة والمجالس الاستشارية، من أجل المساهمة في وضع الخطط وتنفيذها والحفاظ على ثروات البلاد ومكتسباتها.

واختتم العتيبي داعياً المولى سبحانه وتعالى بموفور الصحة والعافية إلى الشيخ أحمد النواف، وان يعينه ويسدد خطاه ‏للحفاظ على مكتسبات الشعب وتوفير الرخاء والعيش الرغيد للمواطنين.

